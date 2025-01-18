Єпископ Ян із Запоріжжя про екуменізм: народжується нова перспектива єдності

Ситуація на сході України є трагічною, але люди знаходять у ній живого Бога. Так вважає римо-католицький єпископ Ян Собіло, який живе і служить у Запоріжжі. Він зазначає, що пережиті страждання поєднали християнські Церкви в країні, а тому після війни екуменізм буде виглядати зовсім по-іншому. «Зі страждань України народжується нова перспектива єдності», – переконаний ієрарх.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Ювілейний рік дає нам можливість реалізувати плани надії в Україні через душпастирську опіку над людьми, які звертаються за духовною допомогою до нас, до різних Церков. Цей Ювілейний рік – це надія на те, що ми зможемо допомогти багатьом людям віднайти дорогу до Бога, а потім супроводжувати їх на християнській дорозі, яка веде до неба», – зазначає в інтерв’ю для Радіо Ватикану-Vatican News Харківсько-Запорізький єпископ-помічник Ян Собіло.

Світло можливої єдності

Ієрарх проживає та служить у прифронтовому Запоріжжі, яке зазнає безперервних обстрілів і бомбардувань. Спілкуючись із нашою колегою Беатою Зайончковською на початку Тижня молитов за єдність християн, він зазначає, що в контексті цього періоду молитви в нього перед очима в Україні, де триває війна, постає наступний образ: «Україна страждає, проливається кров багатьох українців, які віддають своє життя і здоров'я за волю нашої держави, але й за Європу. І бачу, що величезним даром в Україні є різноманітність церковного життя. Я бачу, як під час війни християни моляться разом, греко-католики разом з римо-католиками, з православними, і приєднуються протестанти. Такий образ перед очима: Церква, яка єднається і яка дасть світло на майбутнє, яке вийде з України – світло об'єднання всіх християн».

Єпископ Ян переконаний, що об'єднання всіх християн є можливим. «Я бачу, що люди в Україні, які тепер разом переживають всі воєнні трагедії й жахи війни, вони одночасно разом моляться й разом звертаються до Бога в надії, що Бог дасть нам перемогу. І це буде також перемога в духовному плані, тому що після війни сам екуменізм буде виглядати зовсім по-іншому. Вже ніхто не буде вкладати палки в колеса екуменізму, як це було до війни. Я бачу як добра воля всіх українців, які страждають, але об'єднані в молитві, показує нам дуже гарну перспективу: світло об'єднаної Церкви різних християн, різних традицій, різних обрядів, але в одному дусі. І вона нам відкриє дуже гарне майбутнє, і воно буде даром не тільки для України, не тільки для Європи, але і для цілого світу», – переконаний ієрарх, стверджуючи, що в країні, яка страждає, народжується нова перспектива поєднаних християн.

Екуменізм милосердної любові

Як підкреслює Харківсько-Запорізький єпископ-помічник, християни різних конфесій єднаються не тільки в молитвах та зібраннях, що відбуваються і на міських площах, і в храмах, де вони зустрічаються разом, щоб ділитися роздумами над Божим словом, молитвою та переживаннями. Ще однією сферою єднання є спільне надавання допомоги потребуючим. «Ми тут, в Запоріжжі, маємо також свою Запорізьку Раду Церков. Є проекти, які реалізуємо разом, тобто можна побачити католиків, православних і протестантів, які разом допомагають бідним. Ми єднаємося як у молитві, так і в добрих справах, в допомозі найбільш постраждалим. І це також є свідченням, що, незважаючи на цей складний час війни, є багато доброти і любові в серцях українців різних конфесій, які об'єднаними зусиллями стараються допомагати тим, хто найбільше страждає від цієї війни», – сказав він.

Ювілейні двері відчинені до закінчення війни

Ділячись думками про значення Святого Року, який розпочався у Католицькій Церкві та присвячений темі надії, єпископ Ян Собіло ставердив, що Ювілейний рік дає можливість реалізувати плани надії через душпастирську опіку над людьми, які звертаються за духовною допомогою і матеріальною допомогою до церков, допомагаючи їм віднайти дорогу до Бога і потім супроводжуючи їх на цій дорозі.

Запорізький санктуарій Бога Отця Милосердного визначений як один із ювілейних храмів, в якому можна отримати відпусти, пов’язані зі Святим Роком. У цьому контексті єпископ нагадав про те, що так звані ювілейні двері відчинені тут вже майже десять років. «Коли в 2016 році закінчувався позачерговий Святий Рік Милосердя, Святіший Отець через тодішнього свого представника в Україні архиєпископа Клаудіо Ґуджеротті, сьогодні кардинала, попросив, щоб не закривати двері милосердя в Запоріжжі, так як тривала війна на Донбасі. Тоді Святіший Отець попросив, щоб в Запоріжжі ювілейні двері залишалися відкритими, і так триває до сьогодні. Ми лише символічно відкрили їх в Неділю Святого Сімейства, останню неділю грудня, коли в усій Церкві починався Ювілей 2025 року», – сказав єпископ Ян.

Ієрарх висловив сподівання, що через цей санктуарій Бога Отця в Запоріжжі «Божа благодать з неба щедро виллється на цю землю, зранену війною, на ті окопи, в яких сидять воїни, що з Запоріжжя піде також світло і в сторону Росії, щоб навернулися, і росіяни, і весь світ». «І бажаю всім нам, щоб ми, користуючись Божими благодатями в цей ювілейний рік, були свідками любові та прощення для всіх, хто нас оточує. І щоб у цей ювілейний рік Небесний Отець дарував нам закінчення війни, перемогу, щоб прийшли мирні часи, щоб ми могли в уже недалекому майбутньому дякувати Богові за всі ласки, які з Його доброти отримуємо», – підсумував єпископ Ян Собіло.