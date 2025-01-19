Після встановлення перемир’я Свята Земля чекає паломників

Латинський патріарх Єрусалиму та Настоятель місцевої францисканської провінції запрошують паломників повертатися до святих місць після пʼятнадцятимісячної перерви, спричиненої війною в Газі. Це не лише спосіб зміцнити віру, але й підтримати місцевих християн.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Roberto Cetera – Ватикан / Єрусалим

У неділю, 19 січня 2025 р., оголошено про введення режиму припинення вогню в Секторі Гази. Напередодні, коли тривало приготування до цього заходу, Блаженніший Пʼєрбаттіста кардинал Піццабалла, латинський Єрусалимський патріарх, та о. Франческо Паттон, настоятель францисканської кустодії в Святій Землі, звернулися із закликом до Вселенської Церкви перед обличчям встановленого перемир’я відновити паломництва, як тільки це стане можливим.

Зміцнення віри та вияв солідарності

«Сенс нашого заклику, – сказав о. Паттон, – полягає в тому, щоб запросити людей повертатися на цю землю і зустрітися з християнами, які протягом останніх 15 місяців страждають не тільки від відсутності контакту з Вселенською Церквою, а й від економічних наслідків конфлікту. Тисячі християн тут живуть в основному на доходи від туристичного прийняття паломників, особливо в районі Вифлеєму. А крім того, триває Ювілей, для відвідування в якому визначено три святині у Святій Землі – в Єрусалимі, Назареті та Вифлеємі, щоб зміцнювати нашу віру через місця, які були свідками втілення, страстей і воскресіння Ісуса. Наші християни відчувають велику потребу брати участь разом з вами, паломниками, в цьому утвердженні своєї віри».

У зверненні, яке було виголошене з площі перед храмом Гробу Господнього, ієрархи підкреслюють, що вже найближчими тижнями структури прийняття прочан будуть готовими, щоб зустріти тих, хто бажатиме розділити з ними «час Великого Посту та святкування Пасхи, яке цього року буде особливо важливим не лише через Ювілей, але й з огляду на те, що дата святкування збігається з іншими конфесіями».

Італійці вже готуються

Цими днями група священників з Італії, що відповідають за паломництва в своїх дієцезіях, здійснила візит у Святу Землю в співпраці з ізраїльським міністерством туризму. «У цьому досвіді ми почули волання Церкви-Матері Єрусалиму, яка знову чекає на своїх дітей-паломників на землі Ісуса і Марії, Його Матері», – зазначив Преосвященний Аттіліо Ностро, Єпископ Мілето-Нікотери-Тропеї, який очолював групу.