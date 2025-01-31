Священник з Йорданії: покликані бути «паростками надії» в Святій Землі

Напередодні відкриття виставки «Йорданія: світанок християнства» у Ватикані, яка відкривається завтра в Римі, священник Латинського Патріархату Єрусалиму розповідає, як країна дає надію біженцям і запрошує паломників заново відкрити для себе коріння християнства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Готуючись до ювілею 2030 року з нагоди 2000-річчя Хрещення Ісуса, Йорданія, країна Святої Землі, багата на біблійні сліди, запрошує паломників до джерел віри. На цьому наголосив о. Ріфат Бадер, йорданський священник латинського Єрусалимського патріархату та директор Католицького центру досліджень та медіа в Йорданії, на територію якого простягається юрисдикція до Латинського Патріархату. В інтерв'ю ватиканським медіа о. Бадер поділився роздумами про перебування в Римі з нагоди Ювілею світу комунікації, про служіння біженцям та про паломництва до витоків християнства в цій близькосхідній країні.

Бути паростками надії

Християни у Святій Землі, навіть якщо вони становлять меншість, можуть бути «паростками надії» і сприяти миру та примиренню. Це завдання, до якого вони покликані і до якого закликав їх Папа Франциск у своєму «Листі до християн Близького Сходу» в жовтні минулого року. «Цю цитату, – розповів о. Ріфат, – я написав на фотографії, яку показав Папі під час ювілейної зустрічі з журналістами, в якій я також брав участь». На фото – церква Хрещення Ісуса, яку кілька тижнів тому на східному березі річки Йордан урочисто відкрив Державний Секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін, як спеціальний посланець Святішого Отця.

«Ми спорудили цю церкву після п'ятнадцяти років очікування. Бенедикт XVI освятив наріжний камінь у присутності короля Абдалли II і королеви Ранії. Цього року нарешті настав момент інавгурації, а водночас розпочалися п'ять років приготування до Великого Ювілею Йорданії», – сказав священник, називаючи цю подію історичною. «Саме так, тому що коли Ісус хрестився, зародилося християнство: відразу після цього Він почав проповідувати Добру Новину і наближення Божого Царства», – пояснив він, нагадуючи, що «у 2030 році ми святкуватимемо 2000-ліття хрещення Ісуса». В цьому контексті також організована мандрівна виставка «Йорданія: світанок християнства», яку протягом наступних кількох тижнів можна оглянути у ватиканському Палаці Канцелярії.

Служіння милосердя як джерело надії

З нагоди Ювілею світу комунікації Папа Франциск закликав розповідати історії надії. В цьому контексті душпастир підкреслив, що, на його думку, Йорданія сама в собі є «землею надії». «Я маю на увазі, зокрема, прийняття біженців: протягом багатьох років ми приймали уразливих і зранених людей з Іраку, Сирії, Палестини і також з Гази. У цьому сенсі ми і надалі намагатимемося постійно генерувати надію. Як ми це робимо, як Церкви Святої Землі Йорданії, через освіту, через школи, які є душпастирськими інститутами, відкритими для всіх, особливо для тих, хто є бідним і не може дозволити собі плату за навчання в інших освітніх закладах. Врешті-решт, через діяльність, яку здійснює Карітас Йорданії, надаючи допомогу, як також різні благодійні комітети та парафії», – сказав він.

До спільної дати Великодня

Отець Ріфат Бадер вважає важливою заяву Святішого Отця про те, що стосується спільного святкування Пасхи й готовності прийняти будь-яку дату. «Зауваження Папи про таку можливість були прийняті з великою радістю і великою надією. Однак очікуємо, що наші брати з Церков-сестер приймуть це запрошення і трудитимуться задля повної єдності, починаючи зі спільного святкування Пасхи», – сказав він, звертаючи увагу на те, що це питання має велике значення для Близького Сходу, де багато різних традицій і конфесій.