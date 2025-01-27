Папа Франциск затвердив чергові декрети Дикастерії визнання святих

Чудо, що відкриває шлях до канонізації італійської блаженної, визнання мучеництва францисканців, убитих наприкінці XVI століття у Флориді, та мучеництва швейцарського ченця Згромадження Малих Братів Марії, та проголошення геройського виміру чеснот кількох кандидатів на прославу. Такими є перші в 2025 році декрети Дикастерії у справах визнання святих.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 27 січня 2025 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції кардинала Марчелло Семераро, Префекта Дикастерії у справах визнання святих. Під час робочої зустрічі, що відбулася в Апостольському палаці у Ватикані Святіший Отець авторизував для проголошення ряд декретів цього відомства.

Чудо за заступництвом блаженної

Першим у цьому переліку подане визнання чуда за заступництвом блаженної Вінченци Марії Полоні, засновниці Згромадження Сестер Милосердя, яка народилася 1802 року в італійській Вероні, де відійшла до вічності 1855 року. В 2008 році вона була проголошена блаженною, а визнання чуда відкриває шлях до її канонізації.

Блаження Вінченца Полоні

Проголошення мучеництва

Наступні декрети проголошують мучеництво Слуг Божих. Йдеться про францисканців Педро да Корпу та 4 співтоваришів, які були вбиті з ненависті до віри у вересні 1597 року у Флориді, та брата Лікаріона Франсуа Бенжаміна Мея, Згромадження Малих Братів Марії, який народився 1870 року в Баньє в Швейцарії та був убитий з ненависті до віри 27 липня 1909 року в Барселоні (Іспанія). Це означає, що вони будуть проголошені блаженними.

Слуга Божий Лікаріон Мей

Декрети про геройські чесноти

Крім того, Папа Франциск затвердив декрети про визнання геройського виміру чеснот Слугині Божої англійської монахині Марії Рікарди Бошан Гампро, Генеральної Абатиси Ордену Найсвятішого Спасителя Святої Бриґіди (1887-1966), італійського дієцезіального священника та ереміта о. Квінтіно Сікуро (1920-1968) та італійської мирянки Луїджії Сінапі (1916-1978). Для проголошення блаженними наступним етапом має бути визнання чуда за їхнім заступництвом.