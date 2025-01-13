Кардинал Сако про Ювілей: нести Ісусове світло в темряву пораненого світу

Глава Халдейської Католицької Церкви пояснив під час зустрічі з пресою значення Святого Року та представив ініціативи очолюваної ним Церкви на цей період благодаті під знаком надії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Ювілей – це новозавітна програма, втілена Ісусом, і Церква та християни повинні застосовувати її у своїй дійсності, щоб викорінювати несправедливість, бідність і хвороби, щоб шанувати свободу і гідність людей», – сказав Блаженніший Луїс Рафаель кардинал Сако, Патріарх Багдада і Глава Халдейської Католицької Церкви під час конференції, присвяченої Ювілею «Паломники надії», що в суботу 11 січня 2025 р. відбулася в іракській столиці. Метою Святого Року, як зазначив він, є «очищення і відновлення стосунків з Богом і ближнім. Це рік, відкритий для саморозвитку, очищення і відновлення здорових стосунків з Богом і створінням».

Крок назустріч надії

У своїй промові Блаженніший Луїс Рафаїл пояснив значення відкриття Святих Дверей у базиліці Святого Петра та інших римських базиліках, зупинившись на темі надії, яку Папа Франциск обрав для цього Святого Року. «Надія втішає нас і штовхає все вперед, саме тому ми повинні підтримувати її полум'я в собі, несучи її світло в темряву розділеного та зраненого світу», – наголосив патріарх. Першим кроком для цього, за його словами, є «пробудження нашої віри, примирення та іспит сумління, щоб дозволити Богові промовляти до нашого серця», адже «молитва і слухання Святого Духа провадять нас у моменти гріха, кризи та втоми».

Привілейований час, щоб допомагати

Крім того, як зауважив кардинал Сако, необхідно «боротися з антагонізмом, злиднями і духом помсти, відважно шукаючи прощення і переміну поведінки, щоб жити в мирі та гармонії». Ювілей, таким чином, є привілейованим часом для того, щоб «допомагати іншим, великодушно служити вбогим, хворим та особам з інвалідністю, дарувати одяг, меблі, їжу, гроші тим, хто їх потребує». Завершуючи свою доповідь, патріарх Луїс Рафаїл закликав вірних перечитувати «Dilexit nos», енцикліку Папи Франциска про людську і божественну любов Серця Ісуса Христа. Він також оголосив про низку ініціатив, в рамках яких іракські католицькі громади, як в країні, так і за її межами, будуть проводити катехизацію, збірки солідарності, молитовні чування і паломництва до Риму, Люрду, Фатіми і халдейських святинь країни.