Кардинал Паролін освятив храм Хрещення Ісуса в Йорданії

На місці Хрещення Ісуса, що на східному березі річки Йордан, Папський Легат кардинал Пʼєтро Паролін посвятив римо-католицький храм, наріжний камінь під який поблагословив Папа Бенедикт XVI.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

З наполегливим і щирим закликом до миру і надії кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу та Папський легат в Йорданії, очолив у п’ятницю, 10 січня 2025 р., Святу Месу з нагоди освячення нового храму Хрещення Ісуса, розташованого на річці Йордан, у так званій Витанії за Йорданом, на місці, де Іван Хреститель охрестив Божого Сина.

Благословення вівтаря

Перед Святою Месою відбулася офіційна церемонія на подвір’ї перед храмом за участі представників релігійної і цивільної влади, зокрема, Асамблеї Ординаріїв Святої Землі та членів королівського дому. Опісля вирушила перша процесія всередині храму. У вівтар було закладено мощі святого Івана Павла ІІ та святих Дамаських мучеників, після чого кардинал Паролін здійснив обряд намащення вівтаря святим миром.

Засів надії

У своїй проповіді, яку арабською мовою прочитав один із співслужителів, кардинал підкреслив, що його сьогоднішня присутність в цій країні, якої бажав Папа, є «відчутним знаком близькості всієї Церкви до християнських спільнот Близького Сходу». Близькості, додав він, вираженої «багатьма способами в ці останні місяці, болісні місяці війни, особливо у словах Папи Франциска», покликаючись на лист, який Святіший Отець надіслав католикам Близького Сходу 7 жовтня минулого року, підкреслюючи їхнє покликання «бути насінням надії, маленьким насінням, насінням, оточеним темрявою, але насінням, яке приносить плід». З цієї причини кардинал Паролін закликав усіх «не дозволити важким труднощам цього періоду здолати себе, зберігаючи впевненість у тому, що Бог керує людською історією, навіть якщо вона несе на собі знаки насильства, гріха і смерті».

Кардинал Паролін наголосив на важливості того, що «християни також можуть зробити свій внесок у справедливе і мирне суспільство». Тому його погляд звернувся «за Йордан» і, дивлячись в тому напрямку, він закликав, «щоб замовкла зброя, щоб були звільнені полонені і заручники, щоб було гарантоване дотримання гуманітарного права, щоб серця тих, хто керує державами, були переконаними в шуканні миру та співіснування між народами». Тому що, додав проповідник, «не насильство повинно визначати наше майбутнє!».

Місце паломництва

Кардинал також згадав про деякі віхи будівництва нового храму: визначення місця Хрещення Ісуса, яке відбулося в 1990-х роках стараннями францисканського археолога Мікеле Піччірілло; 25-річчя формування цього місця як «місця паломництв»; благословення наріжного каменю, яке здійснив Бенедикт XVI під час свого візиту на Святу Землю в 2009 році. Тож, як зазначив проповідник, подяка до Бога підноситься не лише за новий храм, але й за те, що Він «став людиною і проживав між нами саме в цьому регіоні, в цій Святій Землі».

«Ми є християнами, тому що ми охрещені, – додав Державний Секретар. –У Хрещенні дар Святого Духа очищає нас від зла, робить нас Божими дітьми, нас внутрішньо перетворює, дає нам змогу носити в собі Боже життя. Наше Хрещення є початком нашого безсмертного життя. Також і для Отців Церкви перехід вибраного народу через Йордан є символом нашого переходу до вічного життя через воду Хрещення». У цьому контексті він побажав, щоб нова святиня стала «привілейованим місцем для кожного віруючого, щоб оновлювати своє Хрещення, свою приналежність до Христа». Скеровуючи думку до Ювілею надії, який щойно розпочався, кардинал Паролін додав, що «Рік прощення і милосердя є сприятливою нагодою для паломництва» до нового храму.