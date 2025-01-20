Настоятель парафії в Газі: життя повільно повертається, Папа був постійно поруч

У перші години перемирʼя парох храму Святої Родини в Газі розповів ватиканським медіа про те, яка ситуація в секторі, про перші кроки миру та про постійну близькість Папи, який зателефонував також і напередодні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Benedetta Capelli - Ватикан

Побачити море після більш ніж року, проїхатися на велосипеді, шукати в руїнах свого будинку щось, що є якорем до минулого: фотографію, предмет, який дає надію на завтрашній день і сили для відбудови майбутнього. Такі спонуки відчувають підопічні о. Ґабріеля Романеллі, настоятеля парафії Святої Родини в Газі, яка протягом місяців війни в секторі стала притулком для численних біженців. Про це він розповів у інтерв’ю для ватиканських медіа через кілька годин після початку режиму припинення вогню, узгодженого між урядом Ізраїлю та ХАМАСом.

«Насправді є надія, люди починають думати, жити. Тут є деякі біженці, які хочуть поїхати до своїх домівок або туди, де вони жили, але поки що це не дозволено, тому що це військова зона і тому що війська будуть відходити поступово. Деякі хочуть поїхати до моря, особливо рибалки, Газа розташована на Середземному морі, тому після більш ніж року вони хочуть побачити море, ізраїльська влада пояснила, що все ще не можна підходити до моря, щоб ловити рибу або купатися, бо багато хто хотів скупатися, незважаючи на холод. Звичайно, є полегшення, люди починають думати, як відбудовувати свої будинки, як відновлювати своє життя, але все ще відчувається невизначеність», – сказав він.

Гуманітарна катастрофа

Коментуючи повідомлення про прибуття гуманітарної допомоги, священник підкреслив, що в секторі все зруйноване, а тому гуманітарна допомога є абсолютно необхідною. «Гуманітарна допомога, безумовно, очікується у вигляді продуктів харчування, якісної води, дизельного палива, того, що потрібно для генераторів, а потім і для всієї електричної системи, люди вже думають про те, як вони зможуть відновити свої домівки, але це не включено в перший етап угоди про припинення вогню», – сказав він, висловлюючи сподівання на те, що завдяки міжнародній підтримці вдасться врятувати цих 2 мільйони 300 тисяч людей, які потребують допомоги.

Постійна близькість Папи Франциска

Душпастир також розповів про телефонний дзвінок, який вони отримали в суботу ввечері від Папи Франциска, який регулярно телефонував протягом цього періоду. Цього разу, за його словами, було багато біженців, які зібралися саме для того, щоб подякувати йому за постійну близькість. «Вони зробили банер з подячними словами, заспівали їх Папі Франциску, сказали речення іспанською, арабською, англійською, італійською мовами, а він відповів, що радий бачити їх і що він радий, що до Гази надходить мир. Ця фраза вразила всіх, ми знаємо, що перемир'я, припинення вогню не є синонімом миру, але, як сказав Папа Франциск, мир надходить, це крок до закінчення цієї війни і початку нового етапу», – сказав о. Ґабріель.

Погляд у найближче майбутнє

Священник зізнається, що вони душе втомлені. Загалом, панує атмосфера спокою, але поступово починають думати про те, що попереду багато роботи, але «Церква завжди буде поруч з людьми, які мають духовні, моральні та матеріальні потреби». «Ми дякуємо Господу за щедрість багатьох людей, і Церква тут, в Газі, наприклад, минулого місяця допомогла 10 тисячам сімей, підтримавши близько 60 тисяч людей, надавши трохи овочів, трохи фруктів. Ми вже 3-4 дні чекаємо на допомогу, яку надіслав Латинський Патріархат, Мальтійський Орден, і яка зараз стоїть на КПП», – сказав він, наголошуючи, що Церква й надалі допомагатиме. Отець Ґабріель розповів, що кілька місяців тому вдалося відновити працю школи, попереду також відбудова пошкоджених парафіяльних структур. «Господь допоможе нам, а поруч з Ним – численні люди доброї волі, які є всюди і які хочуть допомогти будувати мир тут, у Газі, та в усій Святій Землі».