Призначено Папських делегатів для згромаджень Воплоченого Слова

У повідомленні за підписом нової Префектки Дикастерії Інститутів богопосвяченого життя і Товариств апостольського життя зазначається, що метою рішення, прийнятого за підсумками візитації, є й надалі супроводжувати ці дві молоді інституції богопосвяченого життя, особливо в тому, що стосується формування, чернечої дисципліни, апостольської діяльності та управління.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Дикастерія у справах Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя призначила Папських делегатів для двох інститутів, – чоловічого та жіночого, – які належать до родини Воплоченого Слова. Про це йдеться в комюніке, яке дикастерія поширила в суботу, 11 січня 2025 р. і під яким стоїть підпис призначеної 6 січня Префектки сестри Сімони Брамбілли. В документі нагадується, що завданням цього відомства є «сприяти, оживляти та регулювати практику євангельських рад, так, як вона здійснюється у затверджених формах богопосвяченого життя».

У повідомленні читаємо, що за погодженням з Папою, Преосвященний Хосе Антоніо Сатуе Уерто, Єпископ Теруель-і-Альбаррасіна, призначений Папським делегатом клирицького чернечого інституту Instituto del Verbo Encarnado (Згромадження Воплоченого Слова), а сестра Клара Ечарте Папським делегатом жіночого чернечого інституту Servidoras del Señor y de la Virgen de Matarà (Сестер Служебниць Господа та Діви Марії з Матара), обидва інститути дієцезіального права, засновані в дієцезії Сан-Рафаель (Аргентина) з осідком в дієцезії Веллетрі-Сеньї (Італія).

«З моменту їх заснування, – підкреслюється в комюніке, – дикастерія завжди з особливою увагою і турботою стежила за діяльністю обох інститутів». Рішення було прийнято за підсумками апостольської візитації жіночої вітки, яку здійснила та сама сестра Ечарте разом з деякими помічницями, і як доповнення до супроводу, який кардинал Сантос Абріль-і-Кастелло надає як Папський комісар чоловічому інституту. «Таким чином, намір полягає в тому, щоб і далі супроводжувати ці дві молоді інституції богопосвяченого життя, особливо в тому, що стосується вишколу, чернечої дисципліни, апостольської праці та управління», – зазначається у заяві.

Засноване 1981 року в Аргентині, Згромадження Воплоченого Слова від 1994 року присутнє також і в Україні, а перші черниці жіночої вітки прибули в країну 1999 року.