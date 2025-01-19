Німеччина: єпископат видав документ про опіку над похилими віком

Беручи до уваги дані статистичних прогнозів, Єпископська конференція Німеччини старається приготуватися до викликів, які несе старіння суспільства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Беручи до уваги поточні виклики в суспільстві, яке дедалі більше старіє, і пов'язані з цим питання піклування та душпастирства, Німецька єпископська конференція опублікувала документ «Заопікуватися людьми – душпастирська опіка над людьми похилого віку як відповідь на виклики старіючого суспільства». Церква реагує на дані Федерального статистичного управління, згідно з якими до 2030 року кількість людей, які потребують опіки, збільшиться приблизно на 50 відсотків. Другою тенденцією, пов'язаною з демографічними змінами, є зростаючий дефіцит кваліфікованих працівників по догляду за людьми похилого віку.

«Ми хочемо бути з людьми і супроводжувати їх навіть тоді, коли життя стає важким, а екзистенційні потреби посилюються», – сказав Преосвященний Петер Кольграф, Єпископ Майнца і голова Душпастирської комісії єпископату, під час прес-конференції з нагоди презентації документа. Мета полягає не лише в тому, щоб в майбутньому бути присутніми в домівках літніх людей та будинках престарілих, але й у тому, щоб відкривати нові місця та моделі супроводу літніх, хворих та тих, хто потребує опіки, аналізуючи пов'язані з цим душпастирські потреби та визначаючи цілі та перспективи.

За словами єпископа Колграфа, новий текст є відповіддю на соціальні та політичні зміни у сфері геріатричної допомоги. «Так званий четвертий вік характеризується значним зростанням вразливості та немічності», – підкреслює він, вказуючи на те, що необхідно «супроводжувати цю фазу життя, відкривати мудрість дуже похилих віком, визнавати працю їхнього життя».