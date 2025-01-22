Мадрид: молитва за єдність християн і підтримка українців

Двадцять тонн гуманітарної допомоги для українців, що страждають від наслідків війни. Таким є підсумок зусиль в рамках «екуменізму милосердної любові», організованих на редемптористській парафії в столиці Іспанії з нагоди Тижня молитов за єдність християн.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Війна в Україні не робить різниці між християнськими конфесіями», – вважає о. Хосе Міґель де Аро, CSsR, настоятель парафії Найсвятішого Відкупителя в Мадриді. В рамках Тижня молитов за єдність християн він організував збір і відправку допомоги для постраждалого від війни населення України. Відправлені 23 тонни продуктів харчування є вираженням екуменізму, який проявляється в конкретній допомозі. Про це інформує кореспондент Радіо Ватикану в Мадриді редемпторист о. Марек Рачкєвіч.

Щоб екуменізм мав відчутні результати

Також і в Іспанії відбуваються моління та зустрічі в рамках Тижня молитов за єдність християн, що триває від 18 до 25 січня. «Мені здається, що ми вже звикли до цієї схеми. Минає тиждень, і складається враження, що нічого не змінилося», – ділиться отець Хосе Міґель, зазначаючи, що молитися протягом тижня за єдність замало, потрібно також чинити кроки далі. «Ці кроки визначає та підказує екуменізм милосердної любові», – підкреслює іспанський редемпторист, пояснюючи, як виникла ідея організувати відправлення вантажівки з 20 тоннами продовольства та гуманітарної допомоги для християн різних конфесій в Україні.

Допомога, організована парафією та асоціацією «Acoger y Compartir», прибуде до редемптористської парафії в місті Новояворівськ, що поблизу Львова. Звідти її відправлять, зокрема, до притулку для матерів з дітьми у Запоріжжі, сім'ям переселенців зі сходу країни у Львові та дитячим будинкам. «Християнська єдність – це не лише духовна мета, але й конкретна відповідальність. Наша віра в Христа спонукає нас працювати разом, щоб полегшити страждання і будувати більш справедливий і милосердний світ», – підкреслює о. Хосе Міґель де Аро.