Лицарі Колумба: святкові зустрічі для вдів і сиріт в Україні

Піклуючись про тих, хто втратив найближчих внаслідок війни, яка в повномасштабному вимірі точиться в Україні вже майже три роки, члени братства «Лицарі Колумба» організовують для них святкові вечері, під час яких вони можуть відчути тепло та піклування.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Tomasz Zielenkiewicz - Ватикан

«Наша організація була заснована блаженним отцем Майклом МакҐівні для служіння вдовам та сиротам», – нагадує в коментарі для Радіо Ватикану-Vatican News Шимон Чишек, керівник департаменту міжнародного розвитку в Європі Лицарів Колумба, розповідаючи про те, що з нагоди різдвяних свят Лицарі Колумба організували в різних місцевостях України різдвяні вечері для тих, хто втратив найближчих через війну. «Кожна така зустріч – це можливість нагадати цим людям, що Господь Бог не забув їх, що Він поруч з ними, навіть у їхніх стражданнях», – підкреслив він.

Лицарі Колумба з України організовували святкові зустрічі для вдів і сиріт за підтримки лицарів з США та Канади. Одна з таких зустрічей відбулася в Південному на Одещині за участі духовенства разом з владикою Михайлом Бубнієм, Екзархом Одеським УГКЦ.

«Це лише один з елементів нашої багатогранної допомоги тим, хто її потребує в Україні», – додає Шимон Чишек. Наприклад, з нагоди Святого Миколая «Лицарі Колумба» роздали дітям 20 тисяч цукеркових наборів. «Ми хочемо дати їм привід для радості в цей важкий час, в дитинстві, позначеному стражданнями. Ми й надалі підтримуємо сім'ї, особливо ті, які втратили близьких на фронті. Ми організували для них різдвяні пакунки. Ми продовжуємо нашу місію, піклуючись про ці сім'ї, щоб запевнити їх, що Бог не забув про них», – підсумовує керівник департаменту міжнародного розвитку в Європі Лицарів Колумба.