Католицька релігія формує сумління та вказує життєві орієнтири

У посланні Італійської Єпископської Конференції, стосовно вибору викладання католицької релігії в школах, підкреслюється важливість цього предмета, завдяки якому формується сумління та життєві орієнтири, а також виховуються етичні та культурні елементи.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У понеділок, 13 січня 2025 року, вийшло послання Італійської Єпископської Конференції, що стосується вибору предмета викладання католицької релігії в школах на наступний навчальний рік 2025/26. Голова Італійської єпископської конференції наголошує на важливості «прийняття цієї можливості, завдяки якій в освітній процес входять важливі етичні та культурні елементи, а також питання сенсу, які супроводжують індивідуальне зростання і життя у світі». У тексті читаємо, що тема Ювілею 2025 – «Паломники надії», «в особливий спосіб заторкує світ освіти та школи, місця, де формується сумління та життєві орієнтири і закладаються основи майбутньої відповідальності».

Ювілей є синонімом примирення

У посланні підкреслюється, що Ювілей є «подією з сильним значенням не лише релігійного, але й культурного та соціального характеру, яка підтверджує, що християнське послання промовляє до людей сьогодні не менше, ніж у минулому в національній та світовій історії та культурі», а також те, що, «Ювілей, по суті, є синонімом примирення, миру, людської гідності, справедливості та захисту створіння – найважливіших благ, яких ми нагально потребуємо».

Вчителі є свідками надії

«Яка надія надає сенс існуванню? Де можна розпізнати і віднайти причини для життя і надії?», та як, за словами Папи Франциска, ми можемо підтримувати потребу в «соціальному альянсі надії, який є інклюзивним та позаідеологічним і працює заради майбутнього, позначеного посмішками стількох дітей» (Spes non confundit, 9)? Це запитання, до яких школа не може бути сторонньою і на які навчання католицької релігії дає простір», – зазначають єпископи. Вони підкреслюють, що «свідками надії» є, власне, вчителі, «які поєднують професійну компетентність з увагою до кожного учня та його найпотаємніших запитань.» Члени єпископату висловлюють вдячність вчителям, які, «супроводжують тих, хто дорослішає, щоб відкрити красу і сенс життя, не піддаючись спокусам індивідуалізму і покірності, які душать серце і гасять мрії».

Вкінці послання єпископат висловлює побажання, щоб Ювілейна подорож у цьому році допомогла «наново відновити впевненість і відвагу, щоб відкрити сім'ї, школи та всі спільноти на нові горизонти співпраці та надії».