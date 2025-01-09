Ювілей: серед відпустових храмів – вітрильник ВМС Італії

Військовий ординарій Італії призначив одним із місць, де можна отримати ювілейні відпусти, каплицю вітрильника «Amerigo Vespucci» військово-морських сил Італії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Виконуючи свої обов’язки під час місії в морі, моряки військово-морських сил Італії, які служать на навчальному вітрильнику «Amerigo Vespucci», мають можливість приєднатися до паломників, які беруть участь у ювілейних заходах, що розпочалися відкриттям Святих Дверей базиліки Святого Петра у Ватикані. Архиєпископ Санто Марчяно, який очолює військовий ординаріат Італії, вніс каплицю цього корабля до переліку ювілейних храмів.

Відкриття Святого Року в ординаріаті відбулося 8 січня 2025 року. Того дня архиєпископ Санто разом з деякими військовими капеланами, відслужив Святу Месу в храмі військової в’язниці в Санта-Марія-Капуа-Ветере. «Вимір паломництва, який певним чином характеризує життя і місію чоловіків і жінок збройних сил і поліції, позначає шлях віри кожного, – зазначив він під час проповіді, – щоб серед труднощів і радощів Ювілей був привілейованим часом зростання в сопричасті з Богом і братерстві, в спільному служінні на захист людського життя, справедливості та миру».

Як відомо, єпископи всіх дієцезій та єпархій світу призначили храми, в яких можна отримати ювілейний відпуст. Серед храмів, які визначив військовий ординарій Італії – церква госпіталя в Римі та вже згаданий храм у військовій тюрмі, як також каплиці в місцях дислокації італійських миротворців у різних частинах світу. Відпустовим храмом стала також каплиця навчального вітрильника «Amerigo Vespucci», який на даний час здійснює кругосвітню подорож, що розпочалася 2023 року.

«Також і Церква, яка служить серед військових, хоче розставити в Ювілейний рік знаки, що є вираження тієї надії, яку Церква і світ очікують від Бога і яку Бог також ввіряє світові військовиків, – зазначив архиєпископ Марчіано. – Серед них, безумовно, слід виділити ювілейні “священні місця”, в яких наші військовослужбовці зможуть отримати духовні блага, що випливають з Ювілейної індульгенції. Одним з таких місць буде корабель “Vespucci”, де капелан матиме завдання супроводжувати моряків протягом цього цінного періоду Ювілею. Протягом тривалого плавання на вітрильнику завжди були присутні різні капелани, які чергувалися, без галасу, але дуже ефективно супроводжуючи духовне життя екіпажу, і вони будуть в особливий спосіб робити це в цей рік Ювілею Надії».