Доброчинці з Польщі в Україні: навіть малі жести солідарності будять надію

Група допомоги Церкві на Сході, що діє при Польській Єпископській Конференції та від початку повномасштабного російського вторгнення активно допомагає українцям, які постраждали від війни, вже організувала першу в новому році гуманітарну місію у північних і східних регіонах України.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Beata Zajączkowska – Ватикан

Представники Групи допомоги Церкві на Сході, яка діє при Польській Єпископській Конференції, перебувають в Україні з черговим візитом солідарності. Від початку повномасштабної війни вони практично щомісяця відвідують країну, привозячи найнеобхіднішу допомогу. Цими днями вони відвідали, зокрема, Київ, Слов'янськ, Харків. «Важливою є гуманітарна підтримка, але наша місія солідарності також породжує надію», – розповідає в інтервʼю для Радіо Ватикану-Vatican News о. Лєшек Крижа, TChr, який очолює групу. Він звертає увагу на те, що чергова поїздка в Україну, яка розпочалася 1 січня, збігається з початком особливого періоду Ювілею.

Ця земля спрагла надії

«Головною метою цієї місії була, звичайно, доставка гуманітарної допомоги, але не тільки. Безумовно, важливою метою кожної з цих поїздок є виявити солідарність з тими, кому довелося переживати ці прекрасні і радісні свята Різдва та Нового року в дуже складних обставинах. Це була місія солідарності і, водночас, місія, яка вписується в те, чим є Ювілейний рік, який є роком надії. Тут ми справді взаємно ділилися надією, якої особливо потребує ця земля», – підкреслив о. Крижа. Разом з ним вкотре вирушили в подорож член групи Ріка Ітозава та італійський священник о. Лука Бовіо зі Згромадження Місіонерів Матері Божої Утішительки, який є секретарем Папських Місіонерських Організацій в Польщі і від самого початку повномасштабного вторгнення активно долучився до підтримки України.

Допомога самотнім матерям і найубогішим

Отець Лєшек розповів, що поточна місія солідарності пролягала через Київ, Полтаву, аж до Харкова, який постійно обстрілюють. У цьому місті вони зустрілися, зокрема, з сестрами-оріоністками, які керують будинком для одиноких матерів. «У них зараз проживає з десяток молодих жінок з маленькими дітьми, і вони створюють дуже теплий, добрий дім для цих жінок і цих діточок, що особливо важливо для них, адже вони переживають важкий період, пов'язаний з війною, а також з різними внутрішньо-сімейними труднощами», – зазначив священник.

Як зазначає керівник, Група допомоги Церкві на Сході підтримує, наскільки це можливо, різні ініціативи сестер не тільки в цьому закладі, а й у навколишніх селах. Однією з таких є «Акція курча». Священник пояснив, що сестри купують маленьких курчат і роздають їх людям, щоб ті їх вирощували. «Потім люди, звичайно, можуть використовувати їх, а частину цих курей, які вдається виростити, потім роздають найбіднішим», – розповів о. Крижа, зауваживши, що для людей, які беруть цих курей, надзвичайно важливо, що вони не тільки простягають руку за допомогою, але й самі можуть дати щось від себе і мають заняття. «У них є робота і тому вони не відчувають себе непотрібними, навпаки, вони дуже прив'язуються до цього всього. І вже навесні ми плануємо ще одну таку акцію», – анонсує він.

З допомогою поблизу фронту

Команда також відвідала Слов'янськ і Краматорськ. Ці парафії розташовані дуже близько до лінії фронту, де, за словами о. Крижі, Церква працює дуже мужньо. «Священники там здійснюють не лише душпастирську діяльність, але й дуже активно займаються благодійною допомогою. Вони доходять туди, куди мало хто доходить. Вони доходять до людей, які там живуть, зустрічаються з ними, приносять їм їжу і піклуються про них. Це дуже надихає», – зізнається він. Серед іншого, їм вдалося дістатися до одного села під Харковом, яке знаходиться недалеко від російського кордону. «У цьому селі, де до війни проживало понад тисячу людей, зараз залишилося десь 50 мешканців. Воно фактично відрізане від світу. І допомога Церкви, з того, що нам розповідали люди, для них є абсолютно неоціненною. Ми мали можливість взяти участь у роздачі цієї допомоги, і для нас це був ще один урок надії», – зізнається священник. Допомогу також привезли до парафії в Сумах. «Це місце знаходиться близько до російського кордону та Курської області, де зараз точаться одні з найзапекліших бойових дій. Тож це був особливий досвід для нас», – додав він.

Україна не втрачає надію

За словами отця Лєшека Крижі, прекрасним моментом цієї подорожі був концерт колядок, який з нагоди Богоявлення відбувся у харківському римо-католицькому катедральному соборі. Він мав екуменічний характер, у ньому взяли участь представники католиків двох обрядів і православні. «Ця зустріч була справді прекрасною і сповненою надії. Багато з тих, хто співав, були представниками молоді. Були також діти, і це завжди випромінювало надію. З цього випливало послання, що Україна бореться, Україна жива і Україна має надію», – підкреслив священник. Він додає, що це була цінна ініціатива, яка показала, наскільки люди потребують хоч трішки такого святкування, але святкування разом. «У цій складній ситуації, коли звучать сирени тривоги, коли лунають вибухи, тим більше необхідна єдність і солідарність. І вчора ми були свідками цього», – наголосив очільник Групи допомоги Церкві на Сході при Польській Єпископській Конференції.