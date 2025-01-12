Блаженний Джованні Мерліні: безстрашний проповідник Євангелія

Блаженний Джованні Мерліні, невтомний проповідник Божої любові, якого Префект Дикастерії у справах визнання святих проголосив у базиліці святого Івана на Латерані, став першим блаженним, проголошеним в ювілейному 2025 році.

с. Емілія Вандич, СНДМ, – Ватикан

В неділю, 12 січня 2025 року, в Папській базиліці святого Івана на Латерані, в Римі, катедральному соборі Римської дієцезії, кардинал Марчелло Семераро, Префект Дикастерії у справах визнання святих, очолив Святу Месу, під час якої проголосив блаженним італійського священника Джованні Мерліні.

У своїй проповіді кардинал, насамперед, підкреслив дар молитви, а також місіонерську діяльність блаженного. В цьому контексті кардинал Семерраро зацитував слова Папи Франциска, який навчає, що «мудрість серця полягає саме в тому, щоб вміти поєднати ці два елементи: споглядання і дію». За словами проповідника, блаженний був особливо наділений даром управління та чеснотою розсудливості, яка є найбільш необхідною для тих, хто має обов’язки керівника. Кардинал зазначив, що «ці аспекти життя і духовності нового блаженного Церква пропонує нам до наслідування».

Здатність пом’якшувати серця грішників

Блаженний Джованні Мерліні народився в італійському місті Сполето 28 серпня 1795 року в сімʼї Луїджі Мерліні та Антонії Клаудії Арканджелі. Ставши священиком у дієцезії Сполето, в 1818 році, він познайомився під час духовних вправ в абатстві Сан-Феліче в Джано-дель-Умбрія з великим місіонером святим Ґаспарe дель Буфало, засновником Згромадження Місіонерів Найсвятішої Крові. Зустріч із святим Ґаспарe стала вирішальною для о. Джованні та змінила життя обидвох. Він вступив до цього Згромадження і став його найбільшим світилом. Відповідно до харизми згромадження, о. Джованні був не тільки безстрашним проповідником Євангелія через народні місії, але й, перш за все, чудовим духовним наставником, здатним пом’якшувати серця грішників, які наверталися, почувши його слова. Він мандрував вулицями Італії, щоб закликати народ до любові Бога, до злагоди, до миру, після страшних випробувань революцій, розбійницьких нападів і воєн. Блаженний особливо відзначався набожністю до Найсвятішої Крові Ісуса та до Богородиці. На їхню честь він споруджував вівтарі та великі церкви, які проектував і керував будівництвом, часто приєднуючись до робітників, щоб скеровувати їх і допомагати їм. Він мав особливий дар духовного проводу. Найвеличнішим плодом такого служіння стала свята Марія де Маттіас, ще одна послідовниця святого Ґаспаре, засновниця Згромадження Сестер Місіонерок Христової Крові, яку блаженний Мерліні супроводжував протягом усього свого життя.

Відобразити життя Христа

Блаженний Джованні був обдарований багатьма талантами і своїм життям зумів відобразити життя Христа. Але його особливість і унікальність, особливо проявилася в 1847 році, коли він змінив святого Ґаспаре дель Буфало на становищі Генерального Настоятеля свого Згромадження. Виконуючи це служіння, він протягом 25-и років залишався надзвичайним батьком для всіх з незрівнянною мудрістю і розсудливістю, засновуючи спільноти в Італії та за кордоном. Він був настільки бажаним і шанованим серед людей, що навіть Папа Пій IX, який захоплювався його чеснотами, часто звертався до нього за порадою. Прислухавшись до ревних прохань блаженного Джованні, Папа буллою Redempti sumus від 10 серпня 1849 року поширив свято Найсвятішої Крові Ісуса на всю Церкву.

Блаженний Джованні відійшов до вічності 12 січня 1873 року після нещасного випадку, спричиненого антиклерикалом, який переїхав його возом. Останнім добрим вчинком блаженного було прощення візника. Мощі блаженного спочивають поруч з тілом його наставника святого Ґаспаре в храмі Санта-Марія-ін-Трівіо в Римі.

Чудо за посередництвом блаженного

10 травня 1973 року були визнані його геройські чесноти, а 23 травня 2024 року Святіший Отець Франциск уповноважив Дикастерію у справах визнання святих оприлюднити Декрет про чудо зцілення чоловіка з Беневенто завдяки заступництву Слуги Божого Джованні Мерліні від заочеревинної гематоми. Він далі заступається за місіонерів та вірних, особливо за молодь, які звертаються до нього за допомогою.

Блаженний Джованні Мерліні є першим блаженним, проголошеним в ювілейному 2025 році.