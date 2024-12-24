Христос народився! Славімо Його!

Щиро вітаємо наших читачів і слухачів з нагоди Христового Різдва та початку Святого Року 2025.

Пророкуючи при прихід у наш світ Божого Сина, пророк Ісая говорив про світло, що засяяло серед ночі. І так, цієї ночі над усіма нами засяяло світло народження Ісуса. Радість і відрада, якими супроводжується таїнство Різдва, запевняють нас у тому, що послання, вміщене у таїнстві цієї ночі, справді походить від Бога. Не залишилося місця для байдужості, яка панує в серцях тих, які нездатні любити, боячись щось втратити. Прогнаний будь-який смуток, тому що Дитя Ісус – це справжній Утішитель наших сердець.

Цьогорічне святкування Різдва розпочалося обрядом відкриття Святих Дверей базиліки Святого Петра, ознаменувавши початок Ювілею, Святого Року, в який ми ступаємо як паломники надії, прямуючи до Христа, нашої надії. Народження Спасителя приносить з собою радісну звістку про відкриття неба на землі. Прийшовши серед нас, людей, Божий Син відкрив нам двері надії, яка не розчаровує. Нехай же Його народження від Діви знаменує відродження людства! Світ потребує турботи і нової перспективи, а ми, скріплені благодаттю, можемо стати для нього носіями оновленої надії.