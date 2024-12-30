Рапорт про католиків, задіяних у душпастирстві, що були вбиті 2024 року

Інформагентство Fides опублікувало рапорт про католицьких священників і мирян, залучених до душпастирства, які загинули насильницькою смертю протягом року.

Світлана Духович – Ватикан

У понеділок, 30 грудня 2024 р., інформагентство Fides, що діє при Папських Місійних Організаціях, опублікувала рапорт про місіонерів, що були вбиті протягом року. У передмові до статистичних даних упорядники зазначають, що останніми роками вони включають до цього щорічного списку не лише місіонерів ad gentes у вузькому значенні цього слова, тобто тих, які вирушили на місійні терени, щоб звіщати Христа тим, які Його ще не пізнали, але й усіх християн-католиків, які займаються певною душпастирською діяльністю, і яких було вбито, хоча й не безпосередньо «з ненависті до віри». Тому це інформагентство не використовує термін «мученики», щоб дати можливість Церкві розглянути ці випадки і дати своє судження.

Статистичні дані

Згідно з даними, зібраними інформагентством Fides, у 2024 році у світі було вбито 13 осіб, що були залучені до душпастирства: 8 священників і 5 мирян. Що стосується континентального поділу, то найбільша кількість – 6 осіб – зафіксована в Африці (Буркіна-Фасо, Камерун, Демократична Республіка Конго, Південна Африка) та в Америці – 5 осіб (Колумбія, Еквадор, Гондурас, Мексика, Бразилія). У 2024 році двоє священників загинули в результаті насильницьких нападів у двох європейських країнах: Іспанії та Польщі.

Упорядники рапорту зазначають, що ґрунтуючись на достовірній і перевіреній інформації про біографії та обставини смерті вбитих місіонерів, вони дійшли до висновку, що мова йде не про християн, що перебували в центрі уваги задля своєї діяльності чи посади, а про тих, які свідчили свою віру в умовах повсякденного життя, і не тільки в контекстах, позначених насильством і конфліктами.