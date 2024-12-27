Президент «Карітасу Європи»: кожен може зробити внесок у покращення світу

У своєму різдвяному вітанні очільник європейського об’єднання благодійної мережі згадує про нещодавні відвідини України, складаючи подяку всім, хто допомагає полегшування страждання людей.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Ми повинні керуватися не нашими страхами, а надією», – підкреслює у різдвяному привітанні монсеньйор Міхаель Ландау, Президент «Карітасу Європи». Особливо в період криз, за його словами, потрібно «вивільнити простір для надії».

Священник не хоче мінімізувати складнощі нашого часу. «Ми живемо в період потрясінь і кризи», – визнає він, підкреслюючи, однак, що від кожного залежить, у що вони вилиються, бо «всі ми можемо зробити свій внесок у те, щоби цей світ ставав кращим», чи йдеться про малі жести, а іноді й про великі. В цьому контексті очільник «Карітасу Європи», який раніше очолював «Карітас Австрії», згадав про нещодавній візит в Україну делегації місцевих благодійників. «Вони відвідали їдальні для потребуючих і центри захисту дитинства. Вони брали участь у роздачі продуктів та дров для огрівання. Вони бачили, як наша допомога приносить надію», – сказав він.

Підсумовуючи, монсеньйор Ландау скерував слова подяки до всіх австрійців, які протягом 2024 року зробили внесок у полегшення важкого становища людей в Україні, на Близькому Сході та в багатьох частинах світу, але також на підтримку людей, які потрапили в скрутне становище в Австрії через зростання цін.