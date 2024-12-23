Блаженніший Пʼєрбаттіста Піццабалла християнам Гази: ви несете Христове світло

Латинський Патріарх Єрусалиму відвідав парафію в Секторі Гази, подякувавши місцевій громаді за те, що зберігають вірність Христові та несуть Його світло.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Roberto Cetera – Ватикан

«Увесь світ з вами», – сказав латинський Патріарх Єрусалиму кардинал П'єрбаттіста Піццабалла, відвідуючи у неділю, 22 грудня 2024 р., вранці парафію Святої Родини в Газі, невелику католицьку громаду в секторі, яка вже понад 14 місяців поділяє разом з представниками інших віровизнань, становище біженців, знайшовши притулок у парафіяльному комплексі, який також не уникнув обстрілів.

На світанку патріарх залишив Єрусалим, щоб у супроводі ізраїльських солдатів в'їхати в Газу через контрольно-пропускний пункт Ерец. Візит з нетерпінням чекали вірні, які сподівалися, що зможуть відсвяткувати Різдво зі своїм єпископом. Це вдруге, після відвідин 16 травня цього року, Блаженніший П'єрбаттіста зміг в'їхати в Газу й помолитися з місцевою спільнотою. Він очолив різдвяну Святу Месу та уділив таїнство Миропомазання деяким юнакам і дівчатам.

У своїй проповіді Патріарх похвалив стійкість християнської спільноти: «Ви є світлом нашої Церкви, а Різдво є саме святом світла», цим світлом є Ісус, «Ісус, Який, ніколи про це не забувайте, є також тут, з вами». «Ми пишаємося вами, – продовжив кардинал, – не через щось особливе, але тому, що ви залишилися тими, ким ви є: християнами з Ісусом». І знову ж таки, «так само, як усі люди світу, не лише християни, є з вами, так і ви можете щось дати світові, який на вас дивиться: своїм прикладом нести всім Христове світло».

У вівторок, 24 грудня, відбудеться традиційний процесійний вхід Патріарха до Вифлеєму, де він у храмі святої Катерини при базиліці Різдва відслужить нічну Святу Месу.