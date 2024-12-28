Глава Халдейської Церкви: Різдво - дар для всіх, ми покликані жити в братерстві

У різдвяному інтерв’ю для ватиканських медіа Багдадський Патріарх Блаженніший Луїс Рафаїл Сако звернувся із закликом до всіх співгромадян плекати братерство та висловив сподівання, що Ювілей стане нагодою для того, щоб викорінити причини руйнівних конфліктів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Francesco Ricupero – Ватикан

«Ювілей означає позитивні переміни в порівнянні з минулим. Особисті, церковні та соціальні зміни для нового життя у взаєминах братерства, близькості, примирення та солідарності. Це унікальна можливість простягнути руку допомоги іншим», – зазначає Блаженніший Луїс Рафаїл Сако, Патріарх Багдада, Глава Халдейської Католицької Церкви, в різдвяному інтерв’ю для ватиканських медіа, ділячись думками про значення Святого Року, який розпочався цієї різдвяної ночі. За його словами, це також «нагода для побудови більш чесного людства», що усуває «причини руйнівних конфліктів і трагедій несправедливості, жадібності, корупції та занедбаності».

Милосердна любов – спосіб переживання Різдва

Розповідаючи про те, як Церква в Іраку приготовлялася до переживання Різдва, патріарх зазначив, що проводилися численні молитовні зустрічі та духовні віднови. «Патріархат виділив халдейським священникам 80 тисяч доларів, призначені для того, щоб підтримати вбогих і тих, хто потрапив у скрутне становище. Милосердна любов – це дорога переживання Різдва», – сказав Блаженніший Луїс Рафаїл, додаючи також, що Багдад та інші міста прикрашені ялинками та гірляндами, що роблять також і мусульмани, «які шанують Ісуса, бо в Коран говорить про Нього з великою пошаною».

Покликані жити як Божі діти, отже – як брати

Відповідаючи на запитання про те, чого він хотів би побажати своїй країні та всьому світові з нагоди цьогорічного Різдва, Глава Халдейської Церкви підкреслив, що Різдво – це «дар для всього людства». «Ісус, Божий Син, народився, щоб втілити духовні та людські цінності миру, надії, гідності, прав, цінності, які є божественним вираженням. Бог створив людину, щоб вона жила щасливо. Всі люди покликані жити як діти Божі, а отже, як брати та сестри», – сказав кардинал Сако, підкреслюючи, що Різдво є закликом, зверненим до всіх, «до християн і до мусульман, до тих, хто вірить, і до невіруючих». «Ми як Церква не повинні боятися говорити про звіщення Божої слави на висотах і миру на землі, на всій землі», – додав патріарх.