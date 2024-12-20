У Києві від ракетного удару постраждав католицький храм

У коментарі для ватиканських медіа настоятель парафії розповів, що атака відбулася під час ранкової Святої Меси, але парафіяни в цей час перебували у підвальному приміщенні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Для нас це великий знак, що наш костел не зруйнований, незважаючи на те, що навколо будівлі дуже знищені», – сказав у коментарі для ватиканських медіа о. Павло Вишковський, OMI, настоятель парафії при храмі святого Миколая в Києві, що у п’ятницю, 20 грудня 2024 року, постраждав унаслідок російського удару балістичними ракетами по столиці України. У коментарі для ватиканських медіа священник розповів, що атака, внаслідок якої у Києві за даними на ранок п’ятниці одна людина загинула, а десять отримали поранення, відбулася під час Святої Меси, учасники якої не постраждали, бо відразу перейшли до підвального приміщення.

«Навколо дуже багато побитого всього. Якщо йдеться про нас, то це був якраз початок ранкової роратної Святої Меси. Прийшла група людей, десь з двадцять, які завжди, приходять, але на початку Меси всі перемістилися в підвал костелу. Там часто збираємося не тільки ми, коли є повітряна тривога, але всі навколо, хто перебуває поруч, особливо діти музичної школи номер десять, яка розташована в давньому будинку священника, забраному за радянських часів».

Душпастир зазначив, що на момент розмови вони очікували на комісію з Міністерства культури, оскільки будівля досі перебуває на балансі Будинку органної музики. За його словами, треба вирішувати, що робити далі, оскільки фасад пошкоджено, повилітало скло з вітражів, з рози між вежами та з вікон на вежах. «Для нас це великий знак, що наш костел не зруйнований, незважаючи на те, що навколо будівлі дуже знищені. Це такий черговий символ, що він має служити для людей, для Бога», – підсумував священник.