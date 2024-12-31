Реґент Апостольської пенітенціарії: сповідальниця – «святі двері» для душі

У коментарі для ватиканських медіа регент Апостольської пенітенціарії поділився думками про значення ключових елементів Святого Року, якими є відпуст, сповідь, паломництво та перехід через Святі Двері Папських базилік.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Dorota Abdelmoula-Viet – Ватикан

Ювілей – це час духовного оновлення, навернення та примирення. На це звернув увагу в інтерв'ю для Радіо Ватикану-Vatican News єпископ Кшиштоф Йозеф Никєль, регент Апостольської пенітенціарії. Він підкреслив, що почергове відкриття Святи Дверей у Папських базиліках, яке відбувається цими днями, є знаком відчинених Христом воріт спасіння.

Звільнити серце від тягаря гріха

Ключовим елементом відзначення Ювілею є отримання відпусту. Єпископ Никєль пояснив, що «індульгенція – це конкретний прояв Божого милосердя, який виходить за межі людської справедливості і перетворює їх». Ми переконуємося в її важливості, знайомлячись з життям святих. «Дивлячись на їхній приклад, ми бачимо, що Божа благодать може перемінити навіть найбільші слабкості. Це підтримує нашу надію на прощення наших гріхів та дає підтримку на шляху до святості. Індульгенція дозволяє серцю звільнитися від тягаря гріха, щоб у повній свободі здійснити належне надолуження», – сказав він. Регент Апостольської пенітенціарії нагадав, що для того, щоб отримати повну індульгенцію під час Ювілею 2025 року, «вірні повинні виконати певні спеціальні умови, визначені Церквою: таїнственна сповідь, Святе Причастя, визнання віри, молитва в намірах Папи, діла милосердя, паломництво до святих місць, внутрішня відстороненість від гріха, навіть повсякденного».

Паломництво до Христа

Покликаючись на буллу проголошення Звичайного Ювілею 2025 року, єпископ Никєль зазначає, що фундаментальним елементом кожної ювілейної події є паломництво. «Паломництво насправді нагадує особисту подорож віруючого слідами Відкупителя і виражає сенс нашого людського існування. Це, як сказав святий Іван Павло ІІ, “немов велике паломництво до дому Отця” (Tertio millennio adveniente, 35). Здійснити паломництво, вирушити в подорож, означає не просто зміну фізичного місця перебування, але перетворення самого себе», – зауважив він, додаючи, що в цьому сенсі паломництво, яким характеризуться цей рік, починається ще до самої подорожі, його відправною точкою є вже саме рішення здійснити його задля Христа. «Без нього буде важко пережити досвід навернення, зміни свого існування, щоб зорієнтувати його на Божу святість», – сказав Регент Апостольської пенітенціарії, зазначивши також, що постійним елементом паломництва, яке розглядається як досвід навернення, є сповідь. У ній «ми визнаємо наші гріхи та представляємо їх Господеві, просячи прощення».

Значення Святих Дверей

Вказуючи на значення проходження через Святі Двері в папських базиліках Риму, єпископ Кшиштоф Никєль пояснив, що вони є знаком воріт, які ведуть до спасіння душі і які відкрив Христос. «Вони є закликом до переміни життя, до примирення з Богом і ближнім, – сказав він. – Тому перехід через них нагадує про перехід від гріха до благодаті, здійснити який покликаний кожен християнин. Існує лише один доступ, який відкриває двері до життя в єдності з Богом. Ним є Ісус – єдиний шлях спасіння». Таким чином, за його словами, кожна сповідальниця є «святими дверима» для душі.