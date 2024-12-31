Париж прийматиме 48-ме новорічне «Паломництво довіри на землі»

Настоятель спільноти Тезе подякував естонцям за гостинність, виявлену для учасників 47-ї новорічної зустрічі християнської молоді Європи та оголосив про те, що наступна така зустріч наприкінці 2025 року відбудься у столиці Франції.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Як ми вже повідомляли, від 28 грудня 2024 р. до 1 січня в столиці Естонії відбувається екуменічна зустрічі молоді Європи, яку вже 47 рік поспіль організовує спільнота з місцевості Тезе, що в Бургундії на сході Франції. Під час спільної вечірньої молитви ввечері 30 грудня брати з Тезе подякували Церквам, владі та волонтерам за можливість провести зустріч в Естонії, а також оголосили про місце проведення наступної.

Малі знаки вірності

На початку роздумів брат Метью подякував християнським громадам Таллінна, цивільній владі та місцевим жителям, а також команді молодих волонтерів з різних країн, які підготували зустріч. Він зазначив, що умови не завжди були легкими, але вони дуже простими засобами створили те, що залишиться в серцях багатьох людей, як учасників зустрічі, так і мешканців столиці Естонії. «Дякую вам за відвагу і витримку, яку ви проявили», – сказав він. Посилаючись на прочитаний перед тим уривок з Євангелії від Матея про помноження хлібів, настоятель Тезе заохотив сприймати його як стимул, що формує нашу надію, яка «стає подібною до якоря корабля. Вона утримує нас, коли лютує шторм. Вона дозволяє нам жити маленькими знаками вірності покликанню, яке ми отримали, і людям, які нам ввірені. Вона є також наче шолом, що захищає нас від негараздів, які можуть впасти на нас».

Паломництво довіри триває

Брат Метью зазначив, що паломництво довіри, яке спільнота Тезе проводить протягом багатьох років, проявляється не лише на Європейській зустрічі, як ця в Таллінні, але й у селі Тезе під час щотижневих молодіжних зустрічей. Це спосіб підтримувати один одного в щоденній подорожі віри, дозволяючи Христу відновити нашу надію, щоб ми могли протистояти викликам, з якими стикаємося, де б ми не перебували. «Ми з нетерпінням чекаємо на вас у Тезе під час літніх зустрічей. І, можливо, дехто з вас зможе провести з нами тиждень до або після Ювілею молоді, який відбудеться в Римі наступного літа. А де відбудеться наша наступна європейська зустріч? Вона відбудеться в країні з сімома великими гірськими хребтами. У країні, яка виробляє понад 1 600 різних видів сиру. У країні, яка тричі приймала зимові Олімпійські ігри. У місті, побудованому на красивій річці, з чудово відреставрованим собором», – сказав настоятель спільноти, запитавши хлопця, що сидів поруч, чи знає він, про яке місто йдеться. Той відповів без жодних вагань: Париж. У цьому контексті присутній на зустрічі Паризький архиєпископ Лоран Урліш, разом з юнаками й дівчатами, що його супроводили, запросили всіх на зустріч до столиці Франції:

«Приїжджайте до Собору Паризької Богоматері, приїдьте і постукайте у двері Христа, Який там перебуває і Який чекає також на вас. Він також стукає у двері вашого серця, чекає на вас, а ви чекаєте на Нього. Я радий, що ви приїдете до Парижа наступного року. Але я не єдиний, хто радіє. Мене оточує молодь, яка радіє, що ви приїдете, і я також радію разом з моїми братами католицькими єпископами з Паризького регіону, з Іль-де-Франс. У Франції також, як і тут, в Естонії, є Рада Християнських Церков і Голова Єпископської Конференції Франції, католицькі єпископи, православний митрополит Константинопольського Патріархату, Президент Протестантської Федерації Франції і Президент Об'єднаної Протестантської Церкви Франції чекають на вас і запрошують вас, як і я».