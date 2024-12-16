У Баку закладено наріжний камінь під храм святого Івана Павла ІІ

Секретар Святого Престолу в справах стосунків з державами і міжнародними організаціями перебуває з візитом у Азербайджані, де в столиці країни взяв участь у посвяченні місця під спорудження нового католицького храму.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Tiziana Campisi – Ватикан

Папа Франциск «бажає зміцнити вас у вірі, запалити ваші серця любов’ю та об'єднати узами миру, щоб ви могли повною мірою відчути тривалу Божу любов та свідчити про неї серед усіх народів»: з таким посланням архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами та міжнародними організаціями, звернувся до невеликої католицької громади Баку, столиці Азербайджану, де у неділю, 15 грудня 2024 р., вранці відслужив Святу Месу в храмі Непорочного Зачаття. Він перебуває з візитом у цій кавказькій країні від п'ятниці з нагоди благословення наріжного каменю нового храму, посвяченого святому Івану Павлу ІІ, який буде збудований в азербайджанській столиці.

Бог ніколи за залишає свій народ

У своїй проповіді ватиканський дипломат зазначив, що в цю третю неділю Адвенту Церква заохочує нас радіти близьким приходом Господа, закликаючи словами апостола Павла ввіряти молитвами і благаннями «кожну тривогу і прохання Богові», Який «з любов'ю скеровує плин нашого життя». «Навіть посеред викликів і випробувань ця впевненість вселяє відвагу і надію, тому що Той, Хто ніжно тримає нас під своєю опікою, ніколи не залишає свій народ», – сказав архиєпископ Ґаллаґер, додаючи, що «радість, яку сповіщає сьогоднішня літургія, не обмежується лише католицькими вірними, але випромінюється як пророчий знак для всього людства, пропонуючи промінь надії у світі, часто затьмареному війнами і стражданнями». Скерувавши свої думки до «тих, хто страждає від лиха війни», ієрарх зауважив, що «справжня радість народжується з внутрішнього оновлення і стає живим свідченням спасіння, дарованого Богом».

Звертаючись до католиків країни, Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами та міжнародними організаціями нагадав про заклик літургії «втілювати справедливість, солідарність та простоту життя», а також заохотив бути вірними своїй місії. «Приймімо цей заклик з радістю та ентузіазмом, які випливають з віри», – сказав він, запевняючи в молитвах та найкращих побажаннях миру, процвітання та прогресу азербайджанському народові.

Новий католицький храм у Баку

У суботу після обіду архиєпископ Ґаллаґер взяв участь в посвяченні ділянки та закладенні наріжного каменю нового храму, посвяченого святому Івану Павлу ІІ в м. Баку. Він подякував азербайджанській владі за виділення ділянки, на якій буде збудовано храм, а також висловив особливу подяку Апостольському префекту Азербайджану монсеньйору Владіміру Фекете «за його непохитну відданість справі плекання і зміцнення католицької громади в цій країні» та «його співбратам-священникам і сестрам-монахиням, чия неоціненна посвята і служіння є життєво важливими для життя цієї спільноти». «Разом з вірними ви представляєте невелику, але глибоко проникливу присутність», яка вирізняється не лише звіщенням Євангелія, як відзначив архиєпископ Ґаллаґер, але й « значущими соціальними ініціативами». «Ці дії є живим свідченням вашої любові до ближніх, – підсумував ієрарх, – і джерелом натхнення та заохочення для багатьох».