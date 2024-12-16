Запоріжжя: візит солідарності головного настоятеля альбертинців

Генеральний Настоятель Згромадження Братів Альбертинців особисто доставив до південно-східного регіону України гуманітарну допомогу, яку вдалося зібрати також і завдяки щедрості слухачів Радіо Ватикану.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Beata Zajączkowska – Ватикан

«Кожен пожертвуваний злотий і кожен переданий кілограм макаронних виробів реально впливає на долю цих людей, а хліб, розданий у Запоріжжі, навіть рятує життя», – підкреслив у коментарі для Радіо Ватикану – Vatican Nesw брат Францішек Ґжелка, Генеральний Настоятель Згромадження Братів Альбертинів. Він нещодавно був в Україні разом з братом Томашем (скарбником згромадження) з черговим вантажем гуманітарної допомоги. Цього разу це стало можливим завдяки щедрості слухачів Ватиканського радіо.

Пекарня в Запоріжжі

У Запоріжжі альбертинці вже протягом багатьох років випікають хліб для бідних. Війна принесла нові виклики, але їхнє служіння, як і раніше, спрямоване на надання безпосередньої допомоги всім, хто її потребує, адже бідність зростає, люди втратили роботу, ціни в магазинах різко зросли. «Раніше наша кухня для бідних готувала 150-200 обідів на день. Але війна різко збільшила потреби, і зараз у черзі за допомогою стоять 1500 людей. Ми не в змозі готувати стільки гарячих страв, тому перейшли на сухі продукти», – розповів для Радіо Ватикану брат Ґжелка. Генеральний Настоятель альбертинців зазначає, що брати організували пекарню, щодня випікаючи тисячу буханців хліба. «До хліба ми додаємо консерви або сир і суп швидкого приготування. Це роздаємо не тільки бездомним, але й людям, які мають житло. Ми, як альбертинці, в першу чергу хочемо допомагати найбіднішим, тобто бездомним, але війна призвела до того, що з'явилося багато інших потребуючих. Масштаби бідності зросли», – підкреслив він. Брати також роздають продукти, такі як рис і макаронні вироби, для людей, які можуть самостійно готувати їжу вдома.

Щедрість слухачів Радіо Ватикану

Допомога роздається чотири рази на тиждень біля храму Бога Отця Милосердного, поруч з яким живе і в якому служить єпископ Ян Собіло, помічник Харківсько-Запорізької дієцезії, з яким альбертинці співпрацюють. На початку серпня ієрарх звернувся через папську радіостанцію до поляків із закликом: «Допоможіть нам допомагати!».

Завдяки зібраним коштам вдалося організувати два вантажі гуманітарної допомоги. Другий прибув у запорізькі степи у період Адвенту і допоможе мешканцям гідно зустріти Різдвяні свята. «На цей заклик відгукнулися не лише окремі люди, а й фонди та чернечі згромадження. Хочу від щирого серця подякувати всім за підтримку Запоріжжя і праці альбертинців над Дніпром», – сказав брат Францішек Ґжелка. Він зазначив, що брати стараються щомісяця організовувати вантаж з Кракова. «Ми їздимо двома невеликими вантажівками, на які можемо взяти до десяти піддонів консервації та солодощів для дітей», – розповів чернець, який нещодавно особисто роздавав допомогу вбогим на вулицях Запоріжжя.

У коментарі для Радіо Ватикану також і єпископ Ян Собіло склав подяку всім жертводавцям, серце яких відкрите на прохання про допомогу:

Єпископ Ян при цій нагоді поділився думками про значення для місцевого регіону початку служіння нового Донецького Екзарха УГКЦ владики Максима Рябухи, інтронізація якого відбулася 21 листопада: