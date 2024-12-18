Рівнозначна канонізація Компʼєнських мучениць та інші декрети Дикастерії проголошення святих

Під час аудієнції для Префекта Дикастерії у справах визнання святих Папа Франциск схвалив рішення поширити на всю Церкву вшанування блаженних мучениць-кармеліток, убитих під час подій французької революції, а також затвердив декрети про визнання мучеництва інших Слуг Божих, між якими Апостольський адміністратор Естонії, та декрети про геройські чесноти.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 18 грудня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції кардинала Марчелло Семераро, Префекта Дикастерії у справах визнання святих. Зустріч стосувалася схвалення та проголошення деяких рішень цього відомства Римської курії, що займається беатифікаційними та канонізаційними процесами.

Рівнозначна канонізація Компʼєнських мучениць

Під час аудієнції Святіший Отець схвалив позитивне голосування звичайної сесії кардиналів і єпископів, які є членами дикастерії, та вирішив поширити на всю вселенську Церкву культ Блаженної Терези від святого Августина (Марі-Мадлен-Клодини Лідуан) та 15 посестер з Ордену Босих Кармеліток, які були вбиті з ненависті до віри 17 липня 1974 року в Парижі. Цей акт є рівнозначним канонізації, тож вони будуть вписані до переліку святих.

Відомі як Компʼєнські мучениці, монахині монастиря в Компʼєні, були страчені на гільйотині під час подій Французької революції за відмову зректися від монаших обітниць. Заарештовані і засуджені під час Терору, вони двома роками раніше дали обітницю віддати своє життя, щоб «заспокоїти Божий гнів і щоб божественний мир, який Його дорогий Син прийшов принести у світ, був відновлений в Церкві і державі». Їхня мирна смерть на ешафоті справила велике враження на все населення. У 1906 році Папа Пій Х проголосив їх блаженними.

Нові блаженні мученики

Під час цієї аудієнції Папа також затвердив для проголошення декрети, які визнають мучеництво, що відкриває шлях до беатифікації зазначених Слуг Божих. Йдеться про архиєпископа Едуарда Профіттліха, єзуїта, Апостольського адміністратора Естонії, який народився 1890 року в Бірресдорфі, Німеччина, та помер 22 лютого 1942 року у в’язниці в Кірові, Росія, та про отця Елію Коміні, салезіянина, який народився 1910 року в Кальфенцано, Італія, та був убитий з ненависті до віри 1 жовтня 1944 року в Пйоппе-ді-Сальваро, Італія, загинувши від рук нацистів.

Геройські чесноти

Ще три декрети, проголошення яких авторизував Папа Франциск, стосуються завершення дослідження життя кандидатів на прославу, визнаючи геройський вимір їхніх чеснот. Для беатифікації потрібне чудо за їхнім заступництвом. Це єпископ Альба-Юлії в Румунії Арон Мартон (1896-1980), італійський редемпторист о. Джузеппе Марія Леоне (1829-1902) та французький мирянин Пʼєр Ґурса (1914-1991).