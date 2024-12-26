Нунцій в Україні: світло Різдва сильніше від агресії та бомбардувань

Апостольський нунцій в Україні зустрів цьогорічні свята в Харкові, який у різдвяну ніч став об’єктом масованого російського ракетного обстрілу. В коментарі для ватиканських медіа він поділився думками про особливості цього святкування, що відбулося під знаком згуртованості представників різних Церков та було позначене надією, до якої надихають наймолодші покоління.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ, Світлана Духович – Ватикан

«Я б сказав, що світло Різдва – це настільки інтенсивне світло, настільки велике, що воно піднімається над усіма труднощами, над будь-якою агресією, над будь-якими бомбардуваннями. Тому що Ісус перевершує все, і за це ми всі разом дякували Богові», – цими словами архиєпископ Вісвальдас Кульбокас, Апостольський нунцій в Україні, підсумував свої враження від святкування цьогорічного Різдва в коментарі для ватиканських медіа.

Світло, що відчувається по-особливому

У вівторок, 24 грудня 2024 р., представник Святішого Отця в Києві прибув разом із кардиналом Конрадом Краєвським, Префектом Дикастерії служіння милосердя, до Харкова, щоб відсвяткувати Різдво з місцевою католицькою спільнотою. І як зауважив архиєпископ Кульбокас, це було особливе Різдво, насамперед, тому що стало знаком єдності, адже на Святій Месі у різдвяну ніч в римо-католицькому катедральному соборі Харкова, разом з Апостольським елемозинарієм і Апостольським нунцієм, зібралися місцевий римо-католицький єпископ Павло Гончарук, греко-католицький єпископ Василь Тучапець, єпископ-емерит Ігор Ісіченко, архиєпископ Митрофан з ПЦУ, представники протестантських спільнот, а також міський голова з представниками влади. Зібралися, за словами нунція, «бо Ісус народився для нас».

«Коли Ісус народжується в місці, яке постійно обстрілюють, бомбардують, це світло, можу вас запевнити, відчувається набагато сильніше, воно справді сяє. Тож і читання з пророка Ісаї, яке ми читаємо, що “посеред темряви засяяло світло”, вже ці слова по-особливому резонують у місцях війни, бо саме світло радості та надії нам приносить Різдво, готує нас до Ювілею Святого Року. Ми знали, що в Римі Святіший Отець практично в той самий час відчиняє Святі Двері, і це вже було прекрасне вечірнє богослужіння», – розповів архиєпископ Вісвальдас Кульбокас.

Учасники богослужіння в римо-католицькому катедральному соборі

Контраст між Божим світлом і диявольською злобою

Ніч, як зазначив далі Апостольський нунцій, була позначена тим, що над ранок у місто прилетіли одинадцять ракет та безпілотники-камікадзе. «Спонтанно хотілося проказати молитву екзорцизму, бо настільки близько відчувалося діяння диявола», – зізнається він, вказуючи на величезний контраст: з одного боку Ісус зі своїм світлом, а з другого – наміри того, хто прагне вбивати.

Радість від присутності дітей

Деякі вибухи пролунали неподалік греко-католицького катедрального собору святого Миколая, але храм не постраждав, і було можливим провести святкове богослужіння, де Апостольський нунцій та місцевий римо-католицький єпископ Павло розділили різдвяну радість з місцевою спільнотою, яку очолює владика Василь. «Що мене вразило в дуже позитивному аспекті, особливо в греко-католицькому соборі на саме Різдво, так це кількість дітей. Це відбувається, бо батьки стверджують, що особливо в час війни вони самі відчувають: потрібно, щоб їхні діти якомога більше ходили на катехизацію, брали участь у літургіях у храмах, бо в цьому – їхнє спасіння», – мовив архиєпископ Вісвальдас Кульбокас, стверджуючи, що завдяки цій присутності найменших богослужіння було особливо радісне, й дякуючи Богові, по його завершенні була також можливість провести спільне частування.

Місія – молитися за це місто та країну

Апостольський нунцій відвідав також сестер кармеліток, монастир яких розташований на околиці міста. «Ми також боїмося», – щиро відповіли монахині на його запитання про те, як проминула ця ніч. «Однак, ми знаємо, що наша місія – молитися за мир, молитися за країну, перебувати тут», – переказує слова монахинь архиєпископ Вісвальдас Кульбокас.