Нунцій в Україні: світло Різдва сильніше від агресії та бомбардувань
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ, Світлана Духович – Ватикан
«Я б сказав, що світло Різдва – це настільки інтенсивне світло, настільки велике, що воно піднімається над усіма труднощами, над будь-якою агресією, над будь-якими бомбардуваннями. Тому що Ісус перевершує все, і за це ми всі разом дякували Богові», – цими словами архиєпископ Вісвальдас Кульбокас, Апостольський нунцій в Україні, підсумував свої враження від святкування цьогорічного Різдва в коментарі для ватиканських медіа.
Світло, що відчувається по-особливому
У вівторок, 24 грудня 2024 р., представник Святішого Отця в Києві прибув разом із кардиналом Конрадом Краєвським, Префектом Дикастерії служіння милосердя, до Харкова, щоб відсвяткувати Різдво з місцевою католицькою спільнотою. І як зауважив архиєпископ Кульбокас, це було особливе Різдво, насамперед, тому що стало знаком єдності, адже на Святій Месі у різдвяну ніч в римо-католицькому катедральному соборі Харкова, разом з Апостольським елемозинарієм і Апостольським нунцієм, зібралися місцевий римо-католицький єпископ Павло Гончарук, греко-католицький єпископ Василь Тучапець, єпископ-емерит Ігор Ісіченко, архиєпископ Митрофан з ПЦУ, представники протестантських спільнот, а також міський голова з представниками влади. Зібралися, за словами нунція, «бо Ісус народився для нас».
«Коли Ісус народжується в місці, яке постійно обстрілюють, бомбардують, це світло, можу вас запевнити, відчувається набагато сильніше, воно справді сяє. Тож і читання з пророка Ісаї, яке ми читаємо, що “посеред темряви засяяло світло”, вже ці слова по-особливому резонують у місцях війни, бо саме світло радості та надії нам приносить Різдво, готує нас до Ювілею Святого Року. Ми знали, що в Римі Святіший Отець практично в той самий час відчиняє Святі Двері, і це вже було прекрасне вечірнє богослужіння», – розповів архиєпископ Вісвальдас Кульбокас.
Контраст між Божим світлом і диявольською злобою
Ніч, як зазначив далі Апостольський нунцій, була позначена тим, що над ранок у місто прилетіли одинадцять ракет та безпілотники-камікадзе. «Спонтанно хотілося проказати молитву екзорцизму, бо настільки близько відчувалося діяння диявола», – зізнається він, вказуючи на величезний контраст: з одного боку Ісус зі своїм світлом, а з другого – наміри того, хто прагне вбивати.
Радість від присутності дітей
Деякі вибухи пролунали неподалік греко-католицького катедрального собору святого Миколая, але храм не постраждав, і було можливим провести святкове богослужіння, де Апостольський нунцій та місцевий римо-католицький єпископ Павло розділили різдвяну радість з місцевою спільнотою, яку очолює владика Василь. «Що мене вразило в дуже позитивному аспекті, особливо в греко-католицькому соборі на саме Різдво, так це кількість дітей. Це відбувається, бо батьки стверджують, що особливо в час війни вони самі відчувають: потрібно, щоб їхні діти якомога більше ходили на катехизацію, брали участь у літургіях у храмах, бо в цьому – їхнє спасіння», – мовив архиєпископ Вісвальдас Кульбокас, стверджуючи, що завдяки цій присутності найменших богослужіння було особливо радісне, й дякуючи Богові, по його завершенні була також можливість провести спільне частування.
Місія – молитися за це місто та країну
Апостольський нунцій відвідав також сестер кармеліток, монастир яких розташований на околиці міста. «Ми також боїмося», – щиро відповіли монахині на його запитання про те, як проминула ця ніч. «Однак, ми знаємо, що наша місія – молитися за мир, молитися за країну, перебувати тут», – переказує слова монахинь архиєпископ Вісвальдас Кульбокас.