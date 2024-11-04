Великобританія: адорація за відхилення законопроекту про асистоване самогубство

Примас Англії закликав вірних приєднатися до годинної адорації, яку він проведе разом з іншими єпископами в рамках пленарної асамблеї в намірі захисту гідності людського життя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Приєднатися до нього та інших єпископів на одну годину в середу, 13 листопада, від 17.30 до 18.30, щоб просити Бога про відхилення у парламенті нового законопроекту, який легалізує асистоване самогубство. Із таким закликом до католиків Англії та Уельсу звернувся Вестмінстерський архиєпископ кардинал Вінсент Нікольс, католицький Примас Англії. В рамках пленарної асамблеї єпископату, що відбуватиметься від 11 до 14 листопада 2024 року, він разом з іншими ієрархами проведе годинну адорацію Найсвятіших Тайн в намірі захисту гідності людини.

Нове законодавство буде обговорюватися в парламенті в п'ятницю, 29 листопада, після чого відбудеться перше з низки голосувань, якщо законопроект не буде одразу ж відхилено. Новий закон надасть невиліковно хворим дорослим, які є дієздатними, право отримати від лікарів допомогу в тому, щоб померти.

«Коли ви молитиметесь, згадайте тих, хто супроводжує тих, хто зустрічає останні години життя, особливо медсестер і лікарів, які надають паліативну допомогу і виконують чудову роботу», – зазначив кардинал Нікольс у зверненні, яке поширила Єпископська Конференція Англії та Уельсу. У цьому ж комюніке міститься заклик до англійських католиків писати своїм депутатам з проханням проголосувати проти нового закону, а також запропоновано читання, молитви і роздуми, які можна використати 13 листопада.