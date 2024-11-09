Включення святого Ісаака Ніневійського до Римського Мартирологу

Святий сирійсько-халдейської церковної традиції буде вшановуватися також і в латинській Церкві. Про це Папа Франциск оголосив під час візиту до Ватикану Глави Ассирійської Церкви Сходу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Включення Ісаака Сирійського до Римського Мартирологу показує, що святість не зупинилася з поділами та існує поза конфесійними межами», – зазначається в заяві Дикастерії сприяння єдності між християнами з приводу акту, про який Папа Франциск оголосив під час аудієнції для делегації Ассирійської Церкви Сходу на чолі з її Главою Мар Авою ІІІ, що відбулася вранці 9 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що Єпископ Риму та Католикос-Патріарх Ассирійської Церкви Сходу відзначили разом у Ватикані 30-річчя Спільної христологічної декларації між обома Церквами та сорокаріччя першого візиту ассирійського патріарха до Ватикану. З цієї нагоди Святіший Отець Франциск оголосив про включення до Римського Мартирологу святого Ісаака з Ніневії, також відомого як Ісаак Сирійський, одного з найшанованіших Отців східно-сирійської традиції.

Біографічна довідка

Ісаак Ніневійський, монах і єпископ другої половини VII століття, належав до передефеської традиції, тобто до Церков ассиро-халдейської традиції. Він народився на території сучасного Катару, де здобув ранній чернечий досвід, і був висвячений на єпископа міста Ніневії, поблизу сучасного Мосула (Ірак). Після кількох місяців єпископства він попросив повернутися до монашого життя і усамітнився в монастирі Раббан Шабур у Бет-Хузайє (на сучасному південному заході Ірану). Тут він уклав кілька збірок бесід аскетично-духовного змісту, які принесли йому славу. Незважаючи на приналежність до Церкви, яка вже не перебувала в сопричасті з жодною іншою, бо не прийняла Ефеського Собору 431 року, праці Ісаака були перекладені всіма мовами, якими розмовляли християни. Таким чином, Ісаак став важливим духовним авторитетом, особливо в чернечих колах усіх традицій, які швидко зарахували його до лику своїх святих і отців.

Прямуючи до єдності Христових учнів

«Сподіваємося, що включення до Римського Мартирологу Ісаака Ніневійського, свідка цінної християнської духовної спадщини Близького Сходу, сприятиме новому відкриттю його вчення та єдності всіх Христових учнів», – читаємо в заяві Дикастерії сприяння єдності між християнами.