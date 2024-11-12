Святий Йосафат – свідок надії. Євхаристійна молитва при мощах святого

Як і щороку, українська спільнота Риму разом з представниками інших народів, зібралася на спільну євхаристійну молитву при престолі святого Василія в базиліці Святого Петра у Ватикані, під яким спочивають мощі святого священномученика Йосафата.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ми сьогодні можемо тут сміливо сказати, що святий Йосафат, крім того, що є мучеником за єдність, є також свідком надії», – сказав владика Діонісій Ляхович, Апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Італії, проповідуючи під час Божественної Літургії в українсько-візантійському обряді, яку він у вівторок, 12 листопада 2024 р., очолив на престолі святого Василія Великого в базиліці Святого Петра у Ватикані. Під цим престолом від часів Другого Ватиканського Собору спочивають мощі святого Йосафата.

Як і щороку, в день літургійного спомину мученика за єдність, українська громада Риму разом з представниками інших народів зібралася на Святу Літургію при місці спочинку його нетлінного тіла, щоб піднести молитву також за мученицьку Україну, як її називає Папа Франциск, яка переживає воєнне лихоліття. Покликаючись саме на Святішого Отця, який у буллі проголошення Святого Року 2025, зосередженого на темі «Паломники надії» писав, що мученики є найпереконливішим свідченням тієї надії, яка не розчарує, владика Діонісій зауважив, що саме ця чеснота дає спрямування для життя віруючого.

«Мученики, будучи стійкими у вірі у воскреслого Христа, могли зректися свого життя тут, на землі, щоб не зрадити свого Господа. Надія є тією Божою чеснотою, через яку ми прагнемо нашого щастя – небесного Царства», – підкреслив проповідник, далі покликаючись на Папу Франциска, який у згаданій буллі писав, що без надії можуть зупинитися віра та любов. І сьогодні, переживаючи важкий період, коли ворог «сіє смерть і хоче полонити царством безнадійності та зневіри», українці шукають підвалини надії, яку можуть знайти в святому Йосафатові, який також є мучеником за єдність, за єдність «Київської Церкви з Наступником апостола Петра».

Разом з владикою Діонісієм співслужив владика Іриней Білик, канонік Паської великої базиліки Пресвятої Марії. В молитві єдналися протоархимандрит Василіянського Чину святого Йосафата о. Роберт Лисейко, ЧСВВ, разом з численними співбратами, ректор Папської української колегії святого Йосафата о. Луїс Касіяно, ЧСВВ, разом з співробітниками та студентами, які прикрасили богослужіння своїм співом, співробітники різних дикастерій Римської курії, душпастирі з різних міст Італії та з інших країн, численні сестри різних згромаджень. Свята Літургія завершилася молитвою за Україну «Боже, Великий Єдиний, нам Україну храни…».