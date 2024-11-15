Кардинал Таґле: любов Ісуса звільняє серця людей від егоїзму та відчаю

Розмірковуючи про енцикліку Папи Франциска «Dilexit nos», Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації поділився роздумами про молитву до Серця Ісуса, щоб Він провадив своєю любов’ю й милосердям сім’ї та перемінював наші серця.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Можна сказати, що я – це моє серце, бо саме воно вирізняє мене, формує мою духовну ідентичність і вводить мене у спільність з іншими людьми», – поділився кардинал Луїс Антоніо Таґле, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації, в інтерв’ю для ватиканських медіа, говорячи про набожність до Пресвятого Серця Ісуса, дуже поширену на Філіппінах, його батьківщині. Крім того, він розмірковував про важливість енцикліки Папи про Пресвяте Серце Ісуса «Dilexit nos» та пропозицію Божої любові для Церкви.

Набожність, яка наближає до прийняття Божої любові

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За словами кардинала Таґле, він бачить в новій енцикліці Dilexit nos спосіб зробити більш виразною христологічну основу енциклік Laudato si ' і Fratelli tutti. «Любов Ісуса, коли ми її приймаємо, дозволяє нам побачити в інших людях брата і сестру (Fratelli Tutti) і бути уважними, смиренними і відповідальними опікунами нашого спільного дому (Laudato si'). Я б сказав, що документи та промови Папи Франциска систематично ґрунтуються на нашій вірі в особу та місію Ісуса Христа», – сказав він.

Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації поділився особливостями набожності до Пресвятого Серця Ісуса на Філіппінах, де він народився і зростав. Наприклад, багато чернечих згромаджень і релігійних товариств сприяють поширенню цієї набожності в дієцезіях, парафіях, школах та сім'ях, відбуваються чування й моління кожної першої п’ятниці місяця, а в домівках прийнято мати образ коронованого Пресвятого Серця Ісуса. «Ми молимося до Серця Ісуса, щоб Він провадив і керував нашими сім’ями й нашим народом своїм милосердям і любов’ю. Ця молитва походить від людей, чиї серця були зранені несправедливістю, жадібністю, корупцією та байдужістю. Посвята також служить нагадуванням про те, що ми повинні постійно просити Ісуса, щоб Він перемінив наші серця, аби вони стали подібними до Його серця», – розповів кардинал Таґле.

Плекати взаємини, очищені Божою благодаттю

Інше запитання стосувалось запрошення Папи, вміщеного в енцикліці Dilexit nos наново відкривати, як нас любить Ісус. Коментуючи цей аспект, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації зауважив, що Папа Франциск вказує також на явище поверховості як культури, яка заважає нам увійти в контакт із серцем, з якого випливають любов, істина та співчуття. «Мені також подобається перелік святих Папи Франциска, або те, що я називаю “процесією” чи ходою святих, які пропонують нам своє свідчення про незбагненну любов Ісусового Серця і про те, як вона перетворила їхнє життя й місію, – сказав він. – Ми можемо розпалити усвідомлення серця не за допомогою концепцій чи абстракцій, а слухаючи ті серця, які знайшли справжнє життя в люблячому Серці Ісуса».

Крім того, кардинал Таґле зазначив, що нова енцикліка Папи може багато чого навчити Церкву, яка бажає бути синодальною і місіонерською. «Під час нещодавньої сесії Синоду Єпископів неодноразово зазначалося, що синодальність – це, зрештою, стосунки: з Богом, з усіма охрещеними, які складають Церкву, з усім людством і з усім створінням. Оновлення Церкви в місійній синодальності може бути досягнуте лише тоді, коли ми будемо ставитися з довірою, послухом і смиренням до Триєдиного Бога, Який є любов'ю», – поділився співрозмовник. Він додав, що місійна синодальність вимагає сердечних стосунків між душпастирями і вірними, де серце кожного «очищене від упереджень щодо інших і саморекламної гордині, а відтак здатне слухати з емпатією». Тому, без людських стосунків, очищених Божою благодаттю, місіонерська синодальність може звестися до «бюрократичних і легалістичних пропозицій без серця, яке палає Святим Духом, полум'ям Божої любові».

Ділитися Божою любов’ю

Останнє запитання стосувалось взаємозв’язку енцикліки про Пресвяте Серце Ісусове та Ювілейного року 2025. Відповідаючи, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації вказав, що Ювілей, окрім надії, також зосереджений на місіонерському вимірі набожності до Найсвятішого Серця Ісуса. «Почнімо з того, що Серце Ісуса – це місіонерське серце, яке через людське серце несе переповнену божественну любов до всіх людей, до всіх людських життєвих ситуацій і до всього створіння», – сказав він. За його словами, Папа запрошує нас прийняти в своє серце любов Ісуса, щоб вона безперешкодно досягала інших людей та суспільства. «Dilexit nos є цінним духовним й місіонерським ресурсом для цього Ювілею, щоб підготувати кожного з нас бути паломником, який ділиться любов’ю Ісуса з іншими, любов’ю, яка звільняє всі серця від страху, гордості, егоїзму, байдужості, помсти й відчаю», – сказав на завершення кардинал Таґле.