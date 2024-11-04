Папа додав до переліку майбутніх кардиналів Архиєпископа Неаполя

Речник Апостольської столиці повідомив, що Папа Франциск включив до переліку майбутніх кардиналів архиєпископа Доменіко Баталью. Таким чином, кількість майбутніх кардиналів знову 21, після того, як індонезійський єпископ Паскаліс Сюкур відмовився від призначення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Папа Франциск повідомив, що включив до переліку імен нових кардиналів, які будуть введені в сан під час найближчої Консисторії 7 грудня, Його Високопреосвященство Доменіко Батталью, Архиєпископа Неаполя». Таке повідомлення ввечері, 4 листопада 2024 р., поширив Маттео Бруні, очільник пресслужби Святого Престолу.

Таким чином, кількість новообраних кардиналів, яка зменшилася після зречення 22 жовтня індонезійського єпископа Боґора преосвященного Паскаліса Бруно Сюкура, повертається до початкової кількості. Нагадаємо, що після молитви «Ангел Господній» 6 жовтня Папа Франциск назвав 21 імʼя ієрархів та священників, яких введе до Колегії Кардиналів на початку грудня. В цьому переліку є також український греко-католицький єпископ Микола Бичок, Єпарх Мельбурнський.