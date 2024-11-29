Рим: презентація нового перекладу Біблії арабською мовою

Нещодавно у Римі відбулась презентація нового перекладу Святого Письма арабською мовою. Видання відзначається багатьма примітками, вказуються останні археологічні відкриття, а також подано додаткові географічні й історичні відомості, щоб сприяти цілісному прочитанню Божого слова, яке сьогодні у новий спосіб промовляє до християн Близького Сходу.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У вівторок, 26 листопада 2024 р., у римській базиліці Santa Maria Regina degli Apostoli alla Montagnola відбулась презентація нового перекладу Біблії арабською мовою. Участь у презентації взяв кардинал П’єрбаттіста Піцабалла, латинський патріарх Єрусалиму, архиєпископ Мішель Жалах, OAM, секретар Дикастерії для Східних Церков, Преосвященний Юзеф Матта, мелхітський греко-католицький архиєпископ Акки, Преосвященний Мішель Аун, маронітський єпископ Бібла (Ліван), Преосвященний Анба Бакхум Кірулос, куріяльний єпископ Олександрійського Патріархату Коптської Католицької Церкви та інші представники Східних Католицьких Церков. Презентація відбулася в рамках святкування 100-річчя від дня заснування блаженним Яковом Альберіоне Міжнародного католицького біблійного товариства (SOBICAIN).

Слово Боже в центрі євангелізації

У своєму слові кардинал Піцабалла вказав на важливість нового видання для звіщення Євангелія. «Без Божого слова не існує євангелізація, а Боже слово, розтлумачене по-новому, арабською мовою для арабів, є потужним інструментом для того, щоб зробити Ісуса відомим, особливо в цей час, коли використовується мова, настільки сповнена ненависті, – зауважив він. – З іншого боку, Боже слово відкриває горизонти, які завжди оновлюють життя: це те, чого ми найбільше потребуємо в цей час».

Своєю чергою, о. Жан Аззам, координатор видання Біблії арабською мовою, у коментарі для ватиканських медіа розповів, що переклад Старого Завіту був зроблений єзуїтами, а Новий Завіт, над яким працювали інші біблісти й спеціалісти, є вірним грецькому тексту та водночас легкий для сприйняття. Він поділився, що у цьому виданні Святого Письма є близько 400 тематичних приміток, посилання на паралельні уривки та на Отців Церкви, а також на грецьку, іврит й арамейську мови, що допомагає читачеві не лише читати, але й жити та роздумувати над Божим словом.

Дар для арабомовних християн

На думку о. Франческо Джосуе Вольтаджо, бібліста і координатора дипломних студій з витоків християнства у Папському Латеранському університеті, видання Біблії є благодаттю, щоб арабомовні християни могли все більше і більше розуміти важливість їхньої присутності та своєї місії. «Святий Єронім каже, що незнання Святого Письма – це незнання Христа, і тому ми віримо, що сприяти пізнанню Святого Письма означає сприяти тому, щоб Ісус Христос ще більше зростав у цих християнах, які вже заслуговують на похвалу за свою стійкість, щоб вони ставали все більшим світлом, сіллю і закваскою на Близькому Сході та в усьому світі», – зазначив він.

Завершенням презентації стало вручення нового видання Біблії близько п’ятдесяти вірним зі Святої Землі, які прибули на паломництво до Риму та Лорето.