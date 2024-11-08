Папа призначив Єпарха греко-католицької єпархії Фенікса в США

Після тривалої вакантності, Фенікська греко-католицька єпархія у США, що входить до Піттсбургської Митрополії візантійського обряду, отримала Правлячого Архиєрея.

о. Тимотей Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У пʼятницю, 8 листопада 2024 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив Єпархом Фенікської єпархії Покрова Пресвятої Богородиці у США о. Артура Бубневича, з духовенства тієї ж єпархії, дотеперішнього пароха храму Матері Божої Неустанної Помочі в Альбукерке.

Згадана єпархія входить до Піттсбургської Митрополії візантійського обряду в США, що об’єднує вірних, які належать до мукачівської греко-католицької традиції, започаткованої Ужгородською Унією 1646 року. Вона стала вакантною після зречення попереднього єпископа Стівена Пазака в 2021 році.

Біографія владики-номіната

Владика-номінат Артур Бубневич народився 22 червня 1975 року в Перечині на Закарпатті. Навчався в греко-католицькій семінарії Мукачівської єпархії в Ужгороді, а також в Міжнародному богословському інституті досліджень подружжя та сім'ї в Ґамінґу, Австрія. Після переїзду до США, 9 березня 2014 року був висвячений на диякона в єпархії Покрови Пресвятої Богородиці у Феніксі, а 14 вересня – на священника. Призначений парохом парафії Матері Божої Неустанної Помочі в Альбукерке 1 грудня 2014 року, є членом Єпархіальної ради у справах покликань та Міжєпархіальної комісії у справах молоді.