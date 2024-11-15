Нікараґуа: очільник єпископату видворений з країни

Єпископ Хінотеґи преосвященний Карлос Енріке Еррера Ґутьєррес є третім нікарагуанським ієрерхом, якого влада вигнала з країни.

Vatican News

Єпископ дієцезії Хінотеги і голова Єпископської Конференції Нікарагуа (CEN) 75-річний Карлос Енріке Еррера Ґутьєррес в середу, 13 листопада 2024 р., був висланий владою країни в Ґватемалу. Про це повідомляють місцеві засоби комунікації. Він є третім представником цієї єпископської конференції, який був висланий владою Нікарагуа; до нього також були вислані преосвященний Роландо Хосе Альварес Лагос, єпископ дієцезії Матаґальпи, і преосвященний Ісідоро дель Кармен Мора Ортеґа, єпископ дієцезії Сіуни. В 2019 році преосвященний Сільвіо Хосе Баес, єпископ-помічник Манаґуи, був змушений виїхати за кордон, отримавши погрози смертю.

Вислання єпископа Еррери відбулося після того, як він публічно засудив місцеву владу в Хінотезі. У неділю, 10 листопада, під час вечірньої Святої Меси в катедральному соборі святого Івана Хрестителя ієрарх висловив своє невдоволення безперервними гучними заходами, організованими муніципалітетом, які переривають літургійні богослужіння. Під час літургії він сказав: «Те, що робить мер і вся муніципальна влада – це святотатство... Ми просимо у Бога прощення для них і для нас». Напередодні усунення єпископа була дезактивована офіційна сторінка дієцезії Хінотеги у Фейсбуці. Соціальна мережа використовувалася для прямих трансляцій недільних богослужінь, Євхаристійних четвергів та інших релігійних заходів, зокрема тих, які очолював єпископ Еррера.

За повідомленнями місцевої преси, серед інших заходів, спрямованих проти Католицької Церкви, є заборона священикам входити в державні лікарні для здійснення єлеопомазання хворих. Хоча офіційного документа немає, медіа повідомляють, що цей захід викликав розпач у родичів і хворих.