Єп. Мілан Лах став Апостольським Візитатором для словаків греко-католиків у Західній Європі

Владику Мілана Лаха призначено Апостольським Візитатором для словаків греко-католиків у Західній Європі.

Світлана Духович – Ватикан

У четвер, 21 листопада 2024 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив дотеперішнього Єпископа-помічника Братиславської греко-католицької єпархії в Словаччині владику Мілана Лаха, ТІ, Апостольським Візитатором для словаків греко-католиків у Західній Європі.

Владика Мілан Лах народився в місцевості Кежмарок на теренах Пряшівської архиєпархії (Словаччина). Після навчання на греко-католицькому пряшівському факультеті, у 1995 році вступив до новіціяту отців єзуїтів, а пізніше продовжив навчання на Богословському факультуті Трнавського університету. Ієрейські свячення отримав 2001 року в Кошицях. 2009 року захистив докторат з богослов’я в Папському Східному Інституті в Римі. Виконував служіння духівника Папської Колегії «Руссікум» та духовного провідника Федерації католицького скаутства Європи в Римі.

2013 року Святіший Отець призначив преподобного отця Мілана Лаха, Єпископом-помічником Пряшівської архиєпархії ГКЦ Словаччини. Від 2016 до 2017 він був Візитатором Конгрегації Східних Церков у справах східних семінарій та колегій в Римі. У червні 2017 року був призначений Апостольським Адміністратором вакантного осідку Пармської греко-католицької єпархії у США, а в червні 2018 р. став Єпархом цієї єпархії. Від січня 2023 року владика Лах був Єпископом-помічником Братиславської греко-католицької єпархії в Словаччині.