У Римі відбулася Свята Меса з нагоди 1000-го дня від початку війни проти України

За ініціативою Посольства України при Святому Престолі в базиліці Санта-Марія-ін-Трастевере в Римі відбулася Свята Меса за мир з нагоди 1000-го дня повномасштабної війни проти України. У богослужінні, яке очолив кардинал Маттео Дзуппі, взяла участь перша леді України Олена Зеленська.

Світлана Духович – Ватикан

У середу, 20 листопада 2024 р. ввечері в базиліці Санта-Марія-ін-Трастевере в Римі відбулася Свята Меса за мир з нагоди сумної дати – 1000 днів війни проти України. Богослужіння очолив кардинал Маттео Дзуппі, Архиєпископ Болоньї та Голова Італійської Єпископської Конференції, якому Папа Франциск доручив місію, присвячену пошукові шляхів до миру в Україні, що включає також сприяння поверненню з Росії українських дітей, а також обміну полоненими та тілами загиблих.

На Святій Месі були присутні дружина Президента України пані Олена Зеленська, дочка Президента Італії Лаура Матарелла та Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш, за ініціативою якого відбулася ця подія. На запрошення Олени Зеленської до заходу також приєдналися перша леді Литви Діана Наусєдєнє, Сербії – Тамара Вучич та Вірменії – Анна Акопян. На богослужіння до базиліки Санта-Марія-ін-Трастевере, яку Спільнота святого Егіді вважає своїм домом, прибули також засновник цієї спільноти Андреа Ріккарді та її президент Марко Імпальяццо та настоятель храму монсеньйор Марко Ньяві.

Кардинал Дзуппі: тисяча днів бурі, але також тисяча днів надзвичайного братерства

«Сьогодні ми з наполегливістю закликаймо до припинення війни та до справедливого i тривалого миру, – наголосив у своїй проповіді кардинал Дзуппі, – мир i справедливість єдині, як дві сестри, які допомагають, підтримують i захищають одна одну. Тисяча днів бурі, але також тисяча днів надзвичайного i глибокого братерства, яке неймовірно зросло i яке не тільки не втомилося, але й стало ще більш переконаним i необхідним». Проповідник зауважив, що «історія українського народу в останні десятиліття була позначена великими стражданнями», які він зустрів з надзвичайною стійкістю. «Це наслідок російського вторгнення в Україну, – сказав він. – Війни завжди занадто довгі, вони ніколи не тривають мало, а страждання, які вони спричиняють, тривають вічно. Але ніч просить дня, біль — розради, помста — прощення, темрява — світла, ненависть — примирення. Найглибша ніч просить нас вірити у світло, саме тоді, коли все здається темним. Пaпa Венедикт нагадував, що саме тоді, коли ніч е найглибшою, насправді надходить світло світанку».

Посол Андрій Юраш: найбільша трагедія у Європі від часу завершення Другої світової війни

Наприкінці Святої Меси до присутніх звернувся Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш, який зауважив, що на 1000 тисячний день війни, ми «згадуємо, насамперед, про жертви і страждання, які всім принесла ця найбільша трагедія у Європі від часу завершення Другої світової війни». Він підкреслив, що 21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи, що нагадує про дві знакові для українців історичні події – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013-го і є приводом для «демонстрації відданості принципам свободи та європейської єдності» українського народу. Пан Посол пригадав також, що 25 листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору, пам’ять приблизно 6 мільйонів українців, які померли від штучного голоду, організованого сталінським режимом протягом 1932-33 років. Андрій Юраш підкреслив на важливість підтримки українців з боку Святого Престолу та Папи Франциска. «Немає жодного іншого світового лідера і духовного авторитета, який би згадав про Україну частіше впродовж цих трагічних для нас 1000 днів, ніж це зробив і продовжує робити Папа Франциск», – сказав він.

Олена Зеленська: відзначаємо 1001 день протистояння людяності – насильству

До присутніх в базиліці Санта-Марія-ін-Трастевере звернулася також пані Олена Зеленська, дружина Президента України. «Тяжко говорити і навіть повірити, – зауважила вона, – що сьогодні ми вже маємо 1001 день від початку великої війни у Європі ХХІ століття – повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це не та дата, яку хотілося б відзначати. Тому ми відзначаємо інше – сьогодні 1001 день протистояння людяності – насильству, справедливості – свавіллю». Перша леді України висловила подяку кардиналу Маттео Дзуппі, який, допомагає у поверненні українців з російського полону, а також у доставленні в Україну тіл загиблих військових. «І я вдячна і зворушена всіма справами Святішого Отця, – наголосила вона, – які направлені на підтримку людей України. Під час аудієнцій сьогодні ми були втішені почути його слова духовної підтримки, в яких знаходимо наснагу бути сильнішими. Україна вдячна за всі візити, які представники святого престолу здійснили до України. Ми вдячні кожному, хто, не зважаючи на ризики, приїздить в міста України, щоб побачити правду на власні очі і допомогти перемозі добра та людяності». Пані Зеленська зауважила, що часто вона чує запитання «Чого хоче Україна зараз?». Вона підкреслила, що Україна хоче бачити вдома всіх своїх синів і дочок, які потрапили в полон. «Україна хоче справедливого і тривалого миру, чиї принципи базуватимуться на засадах міжнародного права і принципів Організації Об’єднаних Націй», – наголосила вона.