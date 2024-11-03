Архиєпископ Токіо: відмова від ядерної зброї – крок до тривалого миру

Кардинал-номінат Тарсикій Кікучі підтвердив відданість Церкви в Японії справі боротьби за ліквідацію ядерної зброї.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Уряд Японії, яким би він не був, «повинен бути першим, хто схвалює Договір про заборону ядерної зброї», вважає Архиєпископ Токіо Тарсикій Ісао Кікучі SVD, якого Папа Франциск назвав серед майбутніх кардиналів. Архиєпископ, слова якого наводить інформагентство Fides, вказує на стійкі пункти, які, на його думку, повинні керувати політикою японської виконавчої влади: «Ми сподіваємося, що японський уряд зможе очолити дискусію про те, як побудувати довіру між народами для скасування атомної зброї, черпаючи натхнення з недавнього присудження премії миру організації “Ніхон Хіданкьо”». Йдеться про організацію, яка об'єднує людей, що пережили Хіросіму і Нагасакі, і бореться за світ, вільний від ядерної зброї.

Молитовно-культурний рух

Одним з пунктів, на якому архиєпископ Кікучі прагне наголосити, є ліквідація атомної зброї: «Як Католицька Церква, ми активно закликаємо до ліквідації атомної зброї, особливо під час щорічних Десятиденних молитов за мир, які проводяться в серпні. Десять днів молитви починаються напередодні дня пам'яті про ядерне бомбардування Хіросіми, 5 серпня, і тривають до 15 серпня, дня спомину про закінчення війни на Тихому океані в 1945 році». Ця молитва йде пліч-о-пліч із зусиллями культурного та політичного характеру, спрямованими на побудову миру. Архиєпископ Токіо зазначає: «Папа Іван Павло ІІ здійснив історичний візит до Хіросіми в 1981 році, виступивши з сильним посланням на користь миру. Японські єпископи були натхненні цим посланням Папи і таким чином започаткували Десятиденну молитву за мир». Візит Папи Франциска в 2019 році, за словами ієрарха, підтвердив і відновив цей підхід: відвідуючи Хіросіму і Нагасакі, він наголосив, що «використання атомної енергії для воєнних цілей, а також володіння ядерною зброєю, є аморальним».

Дорога до тривалого миру

«Сьогодні, – підкреслює архиєпископ Тарсикій Кікучі, – дієцезії Хіросіми та Нагасакі, а разом з ними і вся японська католицька спільнота, разом закликають до ліквідації ядерної зброї та встановлення миру, залучаючи до цього кроку, що має велике символічне значення, також єпископів Сполучених Штатів». За словами ієрарха, «Церква в Японії і надалі працюватиме пліч-о-пліч з усіма чоловіками і жінками доброї волі, які прагнуть миру, закликаючи світових лідерів відмовитися від ядерної зброї і таким чином сприяти встановленню тривалого миру».