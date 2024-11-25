Чергові декрети Дикастерії святих: чудо заступництвом Пʼєра Джорджо Фрассаті

Папа затвердив декрети Дикастерії в справах визнання святих, якими відкривається шлях до канонізації деяких блаженних та до беатифікації деяких мучеників, а також авторизував давній культ іспанської монахині.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Франциск у понеділок, 25 листопада 2024 р., прийняв на аудієнції кардинала Марчелло Семераро, Префекта Дикастерії у справах визнання святих. Зустріч була присвячена схваленню для проголошення деяких декретів цього відомства, два з яких відкривають шлях до канонізації двох блаженних.

Першим у цьому переліку є чудо за заступництвом блаженного Пʼєра Джорджо Фрассаті, мирянина, який народився 6 квітня 1901 року в Торіно на півночі Італії, де переставився до вічності 4 липня 1925 року. Кілька днів тому, вже поінформований про позитивний висновок звичайної сесії членів дикастерії, Папа Франциск повідомив про свій намір канонізувати його наступного року.

Друге чудо, яке відкриває шлях до канонізації, це чудо за заступництвом блаженної Марії Тронкатті, італійської салезіянки, яка народилася 16 лютого 1983 року в Кортено-Кольджі та померла 25 серпня 1969 р. в Сукуа, Еквадор.

Наступні два декрети стосуються визнання мучеництва. Це в’єтнамський дієцезіальний священник Чинґ Бу Жип, який народився 1 січня 1897 року в м. Тханьджурк (В'єтнам) і був вбитий з ненависті до віри 12 березня 1946 року в м. Тханьсай (В'єтнам), та конголезький мирянин Флорібер Бвана Чуї Бін Косіті, який народився 13 червня 1981 року в Ґомі (Демократична Республіка Конго) і там був убитий з ненависті до віри 8 червня 2007 року.

Врешті, ще один декрет проголошує геройські чесноти хорватського єпископа Слуги Божого Йосіпа Ланґа, Єпископа-помічника Загребського (1857-1924).

Крім того, Папа Франциск уповноважив Дикастерію у справах визнання святих, оприлюднити Декрет про підтвердження культу з незапам’ятних часів преподобної Слугині Божої Йоанни від Хреста (в миру: Хуани Васкес Ґутьєррес), монахині Третього Ордену святого Франциска, настоятельки монастиря Святої Марії від Хреста в Кубасі поблизу Мадрида. Вона народилася у Вілья-де-Асанья (сьогодні Нумансія-Ла-Сагра, Іспанія), ймовірно, 3 травня 1481 року, а померла в Кубас-де-Ла-Сагра (Іспанія) 3 травня 1534 року. Цей акт визнання культу є рівнозначним беатифікації.