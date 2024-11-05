Австрія: вшанування блаженного Карла Ламперта у 80-у річницю мучеництва

Дієцезія Фелькірха організовує «Тижні Карла Ламперта», щоб вшанувати пам’ять та оживити приклад тих, хто наважився на непокору, продиктовану вимогами сумління.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Священик і мученик Карл Ламперт (1894-1944), страчений нацистами і беатифікований у 2011 році, буде в центрі уваги серії з 25 заходів у його рідній дієцезії Фельдкірха, що відбуваються від 5 листопада 2024 року до 1 лютого 2025 року. Головною подією стане посвячення нового пам'ятного знаку в парафіяльній церкві Ґьофіса, що відбудеться наприкінці пропам'ятної Святої Меси 13 листопада, яку єпископ Фельдкірха Бенно Ельбс очолить у 80-ту річницю з дня смерті блаженного.

Свята непокора

Тема цьогорічних «Тижнів Карла Ламперта» – «Непокора». Широка програма запрошує глибоко замислитися над тим, яке значення в сучасному світі має поняття непокори, зазначається у презентаційній статті в дієцезіальній газеті «Форарльбергер Кірхенблатт». Елізабет Гайдінґер, директорка «Форуму Карла Ламперта», підкреслила важливість «непокірної» позиції: у час посилення маніпуляцій, «коли сила слова і цілісність особистості дедалі частіше піддаються випробуванню», приклади Карла Ламперта та інших свідків віри пропонують цінне розуміння і натхнення. Ювілей Ламперта також нагадує про героїзм і непокору інших мучеників: Алоїза Ґрімма, Алоїза Кнехта, Кароліни Редлер і отця Франца Райніша – особистостей, «які відмовилися скоритися, також і тоді, коли від них вимагали мовчання і слухняності». Тижні Карла Ламперта вшанують тих, хто мужньо протистояв несправедливості і відстоював свої переконання, навіть якщо це було пов'язано з великим особистим ризиком».

«Ночі опору»

Заплановані різноманітні конференції, богослужіння, круглі столи, театральні вистави та вшанування пам'яті, починаючи з вечора, організованого у Ґьофісі 5 листопада. Протягом листопада-січня відбудуться численні урочистості під назвою «Ночі опору», як, наприклад, 26 листопада в кафедральному соборі святого Миколая у Фельдкірхені, присвячені пам'яті отця Франца Райніша, який відмовився скласти присягу на вірність Гітлеру і був страчений за це в 1942 році.