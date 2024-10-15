Єпископ Павло Гончарук: дякуємо Папі за заклики, ми прагнемо жити в свободі

Харківсько-Запорізький єпископ Павло Гончарук прокоментував недільне звернення Папи Франциска після молитви «Ангел Господній», в якому він закликав не допустити, щоб українці помирали від холоду та припинити обстріли цивільних об’єктів.

Світлана Духович, о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

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«Ми дякуємо Папі Франциску за те, що він молиться за Україну, пам'ятає за Україну, за те, що закликає до миру, за те, що хвилюється про Україну. Це дуже важливо і дуже цінне», – сказав Преосвященний Павло Гончарук, Єпископ Харківсько-Запорізький Римо-Католицької Церкви в Україні, коментуючи заклик, з яким Папа Франциск звернувся у неділю, 13 жовтня 2024 р., після молитви «Ангел Господній». Нагадаємо, що Святіший Отець, серед іншого, сказав: «Звертаюся із закликом не допустити, щоб українці помирали від холоду, нехай припиняться авіаудари по цивільному населенню, яке завжди найбільше потерпає. Досить вбивати невинних!».

«Ми також хочемо миру, ми також хочемо жити. Ми хочемо жити як вільні люди на своїй території, на своїй землі. І також нам залежить на справедливості, на правді, на свободі, на повазі до людського життя, людської гідності, повазі до інших народів та інших культур. Тобто ми солідарні з Папою», – сказав ієрарх в інтерв’ю для Радіо Ватикану – Vatican News, вказуючи на «цінності, які побудовані на Божому слові, на християнських істинах, які нам дає Господь».

Важка ситуація в Харкові

«Зі сторони Росії відбувається великий терор: обстрілюють інфраструктуру, все роблять для того, щоби просто, так би мовити, “вимкнути світло”, щоб не було світла, щоб не працювали котельні, щоби люди, старші особи, діти, молодь, немовлята, щоби просто всі вимерли», – зазначив єпископ Павло, описуючи ситуацію в місті Харкові, куди прибувають вимушені переселенці з сіл і містечок, наближених до лінії фронту, де тривають важкі бої. «Багато людей виїжджає, хтось залишається в Харкові, хтось їде далі. Особливо старші люди думають куди їхати, також ті, хто з дітьми. Якщо нема куди їхати, то залишаються в місті. Адміністрація міста дає якісь приміщення, різні організації намагаються допомогти, але цієї допомоги є дуже мало», – розповідає він, згадуючи про зусилля міської влади, щоб якось зарадити та приготуватися до зими.

В цьому контексті єпископ підкреслив, що станом на цей день електропостачання відбувається безперебійно. «Світло є, але коли розпочнеться похолодання і люди почнуть вмикати обігрівачі, то можуть бути проблеми, а якщо ще вдарять і десь розіб'ють, як це систематично роблять, то може бути ще гірше. Але місто готується, ми розуміємо, що буде дуже важко. Ми розуміємо, що будуть подальші атаки. Ми всі в тривожному очікуванні, з усвідомленням, що буде важко, але без паніки і без якогось відчаю», – наголосив він.

З надією на Бога

«Тому ще раз хочу подякувати Папі, всім людям доброї волі, всім людям, які стоять на стороні правди, справедливості, чесності, порядності, любові, відповідальності», – підсумував єпископ Павло Гончарук, дякуючи за допомогу та прохаючи про молитву, з вірою у те, «що Господь покаже свою перемогу, але в такий спосіб, щоб засоромити всіх тих, хто себе вважає потужними, сильними, непереможними». «Ми молимося і боремося. Наші брати і сестри відчайдушно, із завзяттям, з любов'ю до своїх ближніх захищають свою Батьківщину. Дуже багато терпіння, дуже багато болю, але ми переконані, що Господь допоможе. Ми розраховуємо на Господа, а той, хто уповає на Господа, ніколи не був засоромлений», – наголошує очільник Харківсько-Запорізької римо-католицької дієцезії.