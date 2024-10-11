1700-річчя Собор в Нікеї в центрі уваги наступного Тижня молитов за єдність християн

Тексти молитов і роздумів, які приготувала монастирська спільнота Бозе, доступні на сайті Дикастерії сприяння єдності між християнами.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Молитви та роздуми до Тижня молитов за єдність християн 2025 року присвячені 1700-річчю першого Вселенського Собору. Текст підготували брати і сестри монашої спільноти Бозе (Італія). Матеріали можна завантажити на сайті Дикастерії сприяння єдності між християнами (посилання), вони доступні 7 мовами (англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською, португальською та арабською).

Темою для роздумів протягом тижня було обрано слова «Чи віриш ти в це?» з Євангелії від Івана (11,26), які є частиною діалогу Ісуса з Мартою, сестрою померлого Лазаря, коли Ісус ствердив: «Я – воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши – житиме!».

Посібник містить вступ до теми, екуменічне богослужіння, добірку коротких читань і молитов на кожен день Тижня. З огляду на екуменічне значення 2025 року, до посібника також включено короткі патристичні тексти, переважно з першого тисячоліття, щоб дати уявлення про християнську рефлексію того часу та допомогти помістити визначення Нікейського Собору в контекст, в якому вони виникли і під впливом якого вони сформувалися. Ці матеріали можна використовувати у різний спосіб і вони розраховані не лише на Тиждень молитов, але й на весь 2025 рік.

«Цього року, – читаємо у вступі, – виповнюється 1700 років з часу першого Вселенського Собору християн, що у 325 р. н.е. відбувся в Нікеї, поблизу Константинополя; це святкування дає унікальну нагоду замислитися над нашою спільною вірою як християн, як вона була виражена у Символі віри, сформульованому на цьому Соборі, вірою, яка досі залишається живою і плідною. Тиждень молитов у 2025 році заохочує черпати з цієї спільної спадщини та глибше входити у віру, яка об'єднує нас як християн».

Нагадаємо, що традиційний період проведення Тижня молитов за єдність для християн у північній півкулі припадає від 18 до 25 січня. Церкви південної півкулі часто обирають інші дні для відзначення Тижня молитов, наприклад, у контексті П'ятидесятниці, яка також є символічною датою для церковної єдності.