Глава Сиро-Католицької Церкви: вдячні Папі за його підтримку

Сиро-католицький Патріарх Антіохії, який перебуває в Римі як учасник Синоду і якого Папа Франциск прийняв у п’ятницю на приватній аудієнції, звернувся із закликом щодо ситуації в Лівані, де розташований його осідок: «Країна потребує своєї автономії та незалежності, ні – озброєним формуванням, які підміняють собою державу».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Città del Vaticano

«Ні втручанню і інтервенції ззовні, залиште самостійність ліванцям. Дозвольте їм самим вирішити свої проблеми». З таким закликом через ватиканські медіа звернувся Блаженніший Ігнатій Юссеф ІІІ Юнан, Сиро-католицький Патріарх Антіохії, який цими тижнями перебуває в Римі як учасник Синоду про синодальність. У п’ятницю, 11 жовтня 2024 р., його прийняв на приватній аудієнції Папа Франциск.

«Це була дуже приємна зустріч, я від усього серця подякував Святішому Отцеві за підтримку і допомогу як батька Вселенської Церкви для Лівану, який страждає вже багато років», – розповів патріарх. «Папа добре сказав, що насильство, яке зростає в Лівані, є неприйнятним. Ця маленька країна була перлиною Близького Сходу і всього регіону, на жаль, багато хто зловживав нею... Папа дуже близький з ліванцями і закликає воюючі сторони забезпечити мир».

Дозволити самим вирішувати проблеми

Патріарх з сумом дивиться на ситуацію в Країні кедрів, де в останні дні війна поширилася на всю територію, а бомби падають на Бейрут. Однак він каже, що не боїться розколів у релігійному та суспільному житті: «Я думаю, що всі віровизнання погодяться з тим, що Ліван повинен знову стати незалежною країною, відкритою для всіх, з однаковими правами, без жодного втручання ззовні». Занепокоєння ієрарха викликає доля людей, які були змушені покинути свої домівки: «Міграція охопила близько мільйона людей, численних невинних людей».

Гуманітарна ситуація, однак, як підкреслює сиро-католицький Патріарх Антіохії, не є найнагальнішою проблемою: нагальною потребою є «повернути країні ідентичність, автономію, можливість вирішувати свої проблеми». «Досить озброєних бойовиків, які підміняють собою державу. Це не те, що нам потрібно...», – наголошує Блаженніший Ігнатій, вказуючи на роботу, що ведеться з метою зміцнення ліванської армії і пошуків способів гарантувати безпеку всім ліванцям.