Відбулася хіротонія коадʼютора Пекінської дієцезії

Папа призначив Матея Чжен Сюебіна наприкінці серпня в рамках Тимчасової угоди між Святим Престолом і Китаєм.

Vatican News

Уродженець Чанчжі (провінція Шаньсі), 54-річний Матей Чжен Сюебін від сьогодні є новим Єпископом-коад'ютором Пекіна. Хіротонія, згідно з повідомленням Ватиканської пресслужби, відбулася в п’ятницю, 25 жовтня 2024 р., тоді як папське призначення датується 28 серпня, коли кандидатура ієрарха була затверджена «в рамках Тимчасової угоди між Святим Престолом і Китайською Народною Республікою», як зазначається в повідомленні.

Новопризначений коад'ютор навчався у Філософсько-богословській семінарії в Пекіні, а потім до 1997 року доповнив свій вишків в Сент-Джонському університеті в США, здобувши ліценціат з літургіки. У червні 1998 року висвячений на священника в Пекінській дієцезії, після чого до 2007 року служив віце-ректором Пекінської семінарії. Потім служив у різних парафіях міста. З 2007 року є канцлером дієцезії.