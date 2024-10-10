Європа: зміцнення співпраці Ради єпископатів і Федерації сімейних асоціацій

Федерація Католицьких сімейних асоціацій Європи (FAFCE) та Рада Єпископських Конференцій Європи (CCEE) поновили меморандум про співпрацю, наново стверджуючи зусилля об’єднань сімей в служінні Церкві та спільному благу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Під час зустрічі в Римі між Головою Ради Єпископських Конференцій Європи (ССЕЕ) Архиєпископом Вільнюським Ґінтарасом Ґрушасом та Президентом Федерації католицьких сімейних асоціацій Європи (FAFCE) Вінченцо Бассі було поновлено Меморандуму про взаєморозуміння, підписаний між цими двома організаціями у 2021 році на трирічний випробувальний термін.

Знак співвідповідальності в дусі синодальності

Цей Меморандум про взаєморозуміння є частиною місії ССЕЕ сприяти тіснішій співпраці та комунікації між єпископами та єпископськими конференціями Європи. Архиєпископ Ґрушас, коментуючи цю подію, зазначив: «Ми покликані йти разом, пастирі та сім'ї, як живий образ єдності. Саме через цю єдність ми несемо світло в ці темні часи війни та самотності в сьогоднішній Європі. Працюючи разом, ми можемо вирішувати проблеми зниження народжуваності та повсюдного песимізму, демонструючи, що сім'я є основою для відновлення миру та солідарності між національними спільнотами та поколіннями. У контексті Синоду, який переживає Вселенська Церква, це є знаком співвідповідальності, до якої покликані єпископи і миряни, щоб бути сіллю і світлом».

Разом задля спільного блага

Вінченцо Бассі, голова FAFCE, зауважив: «Як пояснив Папа Франциск у своєму апостольському напоумленні Amoris Laetitia: “Коли сім'я приймає інших і виходить назустріч іншим, особливо бідним і покинутим, це є символом, свідченням, участю в материнстві Церкви”. У цьому дусі ми підтверджуємо наше служіння Церкві в Європі та нашим громадам». За його словами, «ми покликані бути свідками радісної відповідальності сім'ї, а також солідарності між поколіннями, яка проявляється через родинні мережі». «В умовах демографічної зими, пандемії самотності та нищівних конфліктів Європа потребує протагонізму сім'ї – без нього неможливо побудувати тривалий мир».

Місія Федерації католицьких сімейних асоціацій

Федерація католицьких сімейних асоціацій Європи згуртовує 33 асоціації з 20 європейських країн. Заснована 1997 року, вона 2001 року отримала статус учасника міжнародної неурядової організації при Раді Європи, а її генеральний секретаріат розташований у Брюсселі. Її місія є подвійною: з одного боку, вона представляє сім'ї на європейському рівні як «головних дійових осіб» суспільного життя, а з іншого – має завдання надихати сімейні асоціації та сприяти розвитку сімейних мереж в дусі співпраці з Католицькою Церквою в різних країнах і з Апостольською Столицею. І саме в цьому дусі відбувається співпраця з Радою Єпископських Конференцій Європи. Остання, в свою чергу, нараховує 39 членів, між якими 33 єпископати континенту, а також Архиєпископи Люксембурга та Монако, маронітський Архиєпископ Кіпру, Ординарії Кишинева і Таллінна та греко-католицький Єпарх Мукачівський, представляючи католицьку Церкву 45 країн Європи. Згідно з угодою, FAFCE бере участь у засіданнях Комісії CCEE в справах сім’ї та захисту життя, ділячись своїми напрацюваннями й надаючи підтримку. Ця співпраця розпочалася після Всесвітньої зустрічі сімей у Дубліні 2018 року.