Єпископ Сюкур відмовився від кардинальства; Папа дав згоду

62-річний ієрарх, імʼя якого Папа Франциск назвав серед майбутніх кардиналів, попросив у Папи звільнення від цього призначення, щоб і зростати в служіння Церкві а Божому людові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Преосвященний Паскаліс Бруно Сюкур, OFM, єпископ Боґора в Індонезії, попросив Папу не вводити його в кардинальський сан під час майбутньої консисторії, що відбудеться 7 грудня. Святіший Отець задовольнив його прохання. Рішення ієрарха, як повідомив директор Ватиканського прес-центру Маттео Бруні, мотивоване його бажанням ще більше зростати у своєму священничому житті, у служінні Церкві та Божому люду. Таким чином, призначених кардиналів, які отримають кардинальські відзнаки з рук Папи, буде 20, а не 21.

Ієрарха, якому сповнилося 62 роки життя, єпископом призначив Папа Франциск 21 листопада 2013 року, після того, як був настоятелем Провінції Ордену Братів Менших Францисканців в Індонезії з 2001 по 2009 рік.