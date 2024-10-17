Три структури УГКЦ в Україні отримали нових правлячих єпископів

Дотеперішні Митрополит Тернопільсько-Зборівський, Єпарх Сокальсько-Жовківський і Екзарх Донецький завершують служіння у зв’язку з досягненням граничного віку. Їхніми наступниками призначені дотеперішні єпископи-помічники.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 17 жовтня 2024 р., проголошено рішення Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, які стосуються призначень на єпископські служіння в Україні.

Зокрема, повідомляється, що Синод Єпископів УГКЦ прийняв зречення з пастирського уряду, яке подав Архиєпископ-Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь Семенюк, та обрав Архиєпископом-Митрополитом цієї ж архиєпархії дотеперішнього єпископа-помічника Теодора Мартинюка. Зазначимо, що митрополитові Василію, який очолював єпархію, а згодом архиєпархію від 2006 року, в серпні сповнилося 75 років життя, що є віком, коли єпископи подають прохання про зречення. Владика Теодор, що є вихідцем з монашої спільноти студійського уставу, служить як єпископ-помічник у цій єпархії від 2015 року.

Повідомляться також, що Синод Єпископів УГКЦ прийняв зречення з пастирського уряду, яке подав Єпарх Сокальсько-Жовківський Михайло Колтун, обравши Єпархом дотеперішнього єпископа-помічника Петра Лозу. Владика Михайло, якому 75 років сповнилося у березні, очолював цю єпархію від її створення у 2000 році. Як і владика Петро, який став єпископом-помічником 2018 року, обоє є вихідцями зі Згромадження Найсвятішого Ізбавителя.

Із чернечої родини редемптористів походить також владика Степан Меньок, Екзарх Донецький, якому 75 років життя виповнилося у серпні. Синод Єпископів УГКЦ прийняв його зречення з пастирського уряду, який він виконував від 2002 року, а наступником обрав дотеперішнього єпископа-помічника Максима Рябуху, салезіянина, який розпочав єпископське служіння в екзархаті два роки тому.