Роль Єпископа Риму в екуменічному діалозі: круглий стіл у Римі

Публікація французької версії документа Дикастерії сприяння єдності християн про роль Єпископа Риму стала приводом для проведення круглого столу на тему першості та синодальності, який зібрав католиків, протестантів та православних у культурному центрі Святого Людовіка Французького в Римі.

Jean-Charles Putzolu - Ватикан

У червні Дикастерія сприяння єдності між християнами представила документ «Єпископ Риму», який підсумовує екуменічний діалог навколо ролі Папи Римського та здійснення Петрової першості. Цими днями побачив світ французький переклад цього документа, презентація якого стала нагодою організувати ввечері, 3 жовтня 2024 р., круглий стіл, за яким у культурному центрі Святого Людовіка Французького в Римі зібралися представники католиків, православних і протестантів, що беруть участь у синодальній асамблеї, яка розпочалася у Ватикані, щоб обмінятися думками про першість Наступника святого Петра.

Починаючи від енцикліки Ut unum sint Папи Івана Павла ІІ від 1995 року, документ, підготовлений експертами дикастерії за підтримки близько п'ятдесяти радників, зібрав майже всі тексти екуменічного діалогу останніх тридцяти років, які стосуються теми першості, а отже, зокрема, ролі Єпископа Риму, на шляху до єдності. Координатор проекту, домініканський богослов Гіасінт Дестівель, директор центру OEcumenicun (при римському університеті «Анджелікум»), побажав усім, хто працює над цією проблематикою, корисного обговорення у контексті 30-річчя енцикліки святого Івана Павла II та поновив тодішнє заохочення Папи-поляка, адресоване всім християнам і релігійним лідерам, замислитися над можливими формами здійснення Петрового служіння, визнаного всіма як служіння любові.

На першому плані 13/06/2024 Єпископ Риму – служитель єдності. Підсумок документа про першість У Ватикані представлено документ Дикастерії сприяння єдності між християнами, який підсумовує екуменічний діалог навколо ролі Папи Римського та здійснення Петрової першості.

Першість і синодальність

При першому розгляді, який може виявитися поспішним і поверхневим, першість і синодальність здаються антиномічними поняттями. Але розвиток екуменічного діалогу сьогодні робить їх майже нероздільними. Для отця Дестівеля однією з несподіванок, які виникли в процесі збирання разом приблизно п'ятдесяти документів для підготовки узагальнення, представленого в четвер увечері в Римі, «є те, що ми справедливо усвідомлюємо, що існує певна конвергенція всіх діалогів і відповідей, які були дані на Ut unum sint щодо необхідності служіння єдності на вселенському рівні, а отже, і певної першості». Преподобна Енн Кеті Ґрабер, не претендуючи на те, щоб говорити від імені всіх протестантських Церков, підтвердила цю тенденцію, підкреслюючи, що останні справді відчувають структурний дефіцит на рівні свого представництва на світовому рівні. Менонітська пасторка, однак, уточнила, що «вибір на користь розмаїття» є «фундаментальною характеристикою протестантизму». Колишній настоятель Спільноти в Тезе брат Алоїз, чия спільнота щодня переживає досвід екуменізму і різноманітності, підкреслив, що «Папа – це брат, який мене утверджує, а ми, як спільнота, потребуємо утвердження». Тезе має цю особливість, зауважив колишній настоятель, сам католик, визнавати себе «в реальному сопричасті з єпископом Риму, не будучи формально приналежною до Католицької Церкви». І якщо Римський Папа, який з часів Павла VI регулярно приймає настоятелів Тезе на аудієнції, «утверджує» спільноту, однак «він не єдиний, хто це робить. Ми також отримали це утвердження від Патріарха Вартоломея».

Вчитися одні від одних

Для православного Пісідійського митрополита Іова Синод є часом, коли можна вчитися один в одного, а також часом насамперед для слухання: «Ми всі повинні вчитися, як зробити Церкву більш синодальною і роздумувати над практикою першості, над значенням цієї харизми, яка означає бути першим серед усіх». Далі він підкреслив зв'язок між першістю і синодальністю: «Якщо кажуть, що православні є чемпіонами синодальності, а католики – чемпіонами першості, то розділяють першість і синодальність, у той час як вони повинні йти пліч-о-пліч». Тож якою має бути форма першості? Зустріч, що відбулася в четвер увечері, висвітлила одну з форм зближення навколо Наступника святого Петра. Преосвященний Поль Рухана, єпископ-помічник маронітської єпархії Джуббе, нагадав про поєднання з Римом 22-х Східних Католицьких Церков у світі та про «труднощі артикулювання Східної Церкви в рамках посттридентської еклезіології, в якій Єпископ Риму здійснює універсальну юрисдикцію над латинянами та східними християнами». Ліванський ієрарх висловив побажання, щоб Східні Церкви змогли «відновити автономію всередині католицького сопричастя». Існують кроки, які потрібно робити поступово. Він також вважає, що приклад Східних Католицьких Церков може бути важливим для діалогу з православними.

На думку о. Дестівеля, «безперечно, потрібно розрізняти функції Папи, який одночасно є Єпископом Риму, главою Латинської Церкви, отже, предстоятелем Західної Церкви, але також перебуває на служінні сопричастю Церков». Це якраз і є однією з пропозицій документа «Єпископ Риму»: замислитися над цим розрізненням, щоб ця постать справді служила сопричастю Церков, «але при цьому мала б інші ролі в Католицькій Церкві та на служінні сопричастю Церков загалом».

Першість і сопричастя

Першість поставлена на служіння сопричастю, вів далі домініканець, «і ці два поняття є нероздільними». Вони не є двома конкуруючими принципами, але «взаємоустановчими». У той же час, «обидва служать сопричастю між першістю і синодальністю». Інтерес документа «Єпископ Риму» полягає саме в тому, «щоб помістити синодальність у ширший контекст, щоб мати дуже широке розуміння синодальності, як артикуляції трьох великих вимірів Церкви, які є вимірами одного, всіх і декого: першості одного, колегіальності деяких і спільнотного виміру “всіх”». Якщо синодальність розуміти таким чином, «то вона обов'язково включає в себе першість, але також і колегіальність, як і спільнотний вимір, і це дозволяє розуміти синодальність як динаміку, а не тільки як принцип, який потрібно врівноважувати з першістю».

Готовність Єпископа Риму

Те, як останні Папи презентували себе, відіграло ключову роль у розвитку екуменічного діалогу. Енн Кеті Ґрабер навела прохання Івана Павла ІІ про прощення, поміщене в Ut unum sint: «За те, за що ми відповідальні, разом з моїм попередником Павлом VI я прошу прощення». Менонітська пасторка вважає, що після цього речення багато чого стало можливим, наприклад, значне зближення між католиками і лютеранами.

Першими словами Папи Франциска у вечір його обрання, 13 березня 2013 року, перед тим, як він уділив своє благословення, були: «Ви знаєте, що обов'язком Конклаву було дати Риму єпископа. [...] Дієцезіальна спільнота Риму має свого єпископа». Франциск представив себе не як Папа, а як Єпископ Риму. «Це тому, що саме єпископ Риму є єпископом Церкви, яка головує у любові, за висловом святого Ігнатія Антіохійського, і тому саме ця Церква покликана відігравати цю особливу роль єдності всіх Церков і християнського сопричастя в цілому», – вказав отець Гіасінт Дестівель, і додав: «Папа, як Єпископ Риму, покликаний саме до цього служіння єдності, що, як віримо ми, католики, є частиною суті його служіння». І в цій перспективі можна було б навіть уявити нову форму здійснення першості Єпископа Риму ще до досягнення повної єдності. Православний Пісідійський митрополит Іов погоджується з цим, а отець Дестівель вважає, що «це вже є те, чим ми живемо».