Івритомовні католики в Ізраїлі єднаються в молитві з Папою

Щорічна зустріч ізраїльських католиків єврейського походження цього року відбулася в контексті дня молитви за мир, проголошеного Папою Франциском.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ /Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Ватикан

Ізраїльські та івритомовні католики приєдналися до Папи Франциска та вселенської Церкви в молитві, пості та покуті за мир. У суботу, 5 жовтня 2024 р, вони зібралися в монастирі Матері Божої Ковчега Заповіту в Кір'ят-Єарімі на свою щорічну зустріч, під час якої також молилися за мир у світі. Івритомовні католицькі громади в Ізраїлі унікальні своїм глибоким зв'язком з єврейською культурою та мовою, об'єднуючи католиків з різних середовищ.

Молитва за всі жертви війни

Отець Пйотр Желазко, який очолює Вікаріат святого Якова для івритомовних католицьких громад Єрусалимського латинського патріархату, розповів у коментарі для Vatican News: «Тут, в Ізраїлі, дуже важко. Ми молилися за жертв безпрецедентного насильства, свідками якого ми стали 7 жовтня минулого року, і згадали, скільки насильства ми пережили». За його словами, ця зустріч була також підготовкою до дня молитви і покаяння в намірі миру, який проголосив Папа Франциск. На зустрічі також говорили про біль і смуток війни, що триває. «Однак посеред цього протистояння івритомовні католики не втрачають надії на мир і зцілення, знаходячи підтримку у своїй глибокій вірі та Божих обітницях», – зазначив о. Желазко, наголошуючи, що «страждання не має національності», тож вони моляться «за всі невинні жертви цієї жахливої війни».

Рік надії

Івритомовні католики єднаються з ізраїльтянами, які цими днями святкують Новий рік. «Коли ми входимо в Новий рік, в дусі Рош га-Шана, наші молитви виходять за межі наших громад, щоб охопити всіх. Ми надіємося на мир, зцілення та відродження для всіх. Все це лежить нам на серці», – підкреслила Моніка Фаес, душпастирська координаторка Вікаріату святого Якова.