II Ватиканський Собор – новий подих Церкви. Послання до різних станів (2)
о. Андрій Твердохліб
Попереднього разу ми розпочали ознайомлення із посланнями, якими Собор після свого завершення звернувся до певних категорій людей. У кожному із них міститься короткий підсумок проведених впродовж чотирьох років соборових робіт, з якими Собор бажає звернутися до світу. Ці послання від імені учасників Собору до всього людства були прочитані кардиналами католицької Церкви, а тексти були вручені представникам відповідних станів, до яких вони були звернені. У попередній передачі ми розглянули послання до урядовців, до мислителів та науковців, до митців та до жінок. Цього разу ми завершимо знайомство із цими посланнями та розглянемо послання до робітників, до убогих та недужих, до молоді.
Послання до робітників зачитав кардинал Зуграна (Zoungrana) і розпочиналося воно такими словами:
Далі в тексті йдеться про те, що Церква усвідомлює страждання, боротьбу та надії, які робітники переживають у своєму житті. А також що вона високо цінує чесноти, які облагороджують їхні душі: сміливість, самовідданість, професійне сумління та любов до справедливості. Церква визнає усі ті заслуги, які кожен працівник на своєму місці вносить назагал у суспільство та висловлює подяку голосом соборових отців.
Завершувався текст послання до робітників запевненням того, що Церква намагається якнайкраще їх зрозуміти. Але й вони, у свою чергу, повинні зрозуміти те, чим Церква є для них.
У Посланні до убогих та недужих, яке прочитав кардинал Меуші (Meouchi), йшлося про те, що Собор має до них «особливе послання», адже відчуває спрямовані на нього їхні благальні погляди, що марно шукають причину людських страждань, запитуючи про те коли і звідки прийде розрада. І хоч соборові отці не в змозі забезпечити тілесне здоров’я, ані зменшити фізичний біль, все ж вони бажають поділитися чимось глибшим та ціннішим: «Лише істина здатна відповісти на таїнство страждання та принести вам полегшення без ілюзій: віра та єдність із Людиною болів, з Христом, Божим Сином, розіп’ятим на хресті за наші гріхи і за наше спасіння. Христос не усунув страждання; Він також не захотів цілковито відкрити нам його таїнство: Він узяв його на Себе і цього достатньо, щоб ми могли зрозуміти всю його цінність». Адже кожен, хто бере участь в терпіннях Христа – йдеться далі у посланні – кожен, хто у своєму житті відчуває тягар його хреста, кожен убогий, покинутий, переслідуваний за правду, хто терпить біль: усі ми стаємо братами та сестрами у Його спасенній місії. Ось такою є християнська мудрість страждання, яка приносить мир.
Кардинал Аґаджанян (Agagianian) прочитав Послання до молоді, уривки якого наводимо далі:
Після завершення прочитання усіх послань, Перікл Фелічі, генеральний секретар ІІ Ватиканського Собору, прочитав документ під назвою In Spiritu Sancto, яким закривалися соборові засідання:
Далі документ нагадував про скликання, початок та перебіг соборових робіт, в урочистий та офіційний спосіб проголошуючи їхнє завершення, підкресливши наступне: «Постановляємо та наказуємо, щоб усе, про що було у синодальний спосіб вирішено Собором, сумлінно та ретельно дотримувалося усіма вірними, на Божу славу, на честь святої Матері Церкви та задля спокою і миру усіх людей».
Тоді, після літургійної молитви, що включала вияв послуху соборовим документам, Папа Павло VI уділив Апостольське благословення, завершуючи таким чином увесь обряд.
Ось такими були послання від імені учасників Собору до всього людства, зміст яких ми розглядали у цій та в попередній передачах. Послання, актуальність яких не втратила своєї важливості і досі, незважаючи на те, що від моменту їхнього проголошення минуло 60 років. Наступного разу ми розглянемо реформи, які містилися у соборових документах та очікування Церкви від їхнього проведення.
Джерело:
Piero Doria. Storia del Concilio ecumenico vaticano II. Tau editrice, 2016. c. 389-392.